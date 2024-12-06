Подготовка к переговорам стартовала: что означает интервью Лаврова Такеру Карлсону

Интервью Лаврова Такеру Карлсону (кратко)

Лавров донес до американских масс следующее:

ядерки не будет (хотя пугать будут и после неудачной попытки запустить "орешником" по Киеву, будут думать, что бы еще такого запустить);

Россия тянет время, хотя и демонстрирует готовность к диалогу. При этом я остаюсь при мнении, что они попытаются сорвать первый этап переговоров руками украинцев. Правда, это уже настолько очевидно, что тонкой игры здесь им не удастся сыграть. Главное — нам не допустить ошибок;

главная цель этого интервью — донести месседж: "Остановите поставки оружия, пока мы раздумываем, садиться ли за стол переговоров".

Неизвестным остается то, а что же было на словах передано Карлсону в Вашингтон. Хотя думаю, там каких-то сверхсекретных вещей нет, потому что в этой войне все карты лежат на поверхности с первого дня.

И последнее. Это еще не переговоры. Это лишь начало подготовки к переговорам. Трамп очень хотел бы решить вопрос до 20 января. Путин будет делать все, чтобы затянуть начало реальных переговоров. Но повторю то, что говорил и раньше: он вынужден будет сесть за стол переговоров как минимум из-за страха обвала цены на нефть. И окно возможностей для каких-то решений будет открыто до конца весны. Если до мая–июня не будет решений, резко возрастает вероятность, что война затянется еще на год.

Правда, в это время Путин будет вынужденным идти хотя бы на частичную мобилизацию. И это будет уже несколько иная российская армия. Но мы должны помнить, что РФ подготовила всю нормативку для того, чтобы с 25 марта 2025 года иметь возможность начинать мобилизацию (не начать, а именно иметь возможность начать).

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