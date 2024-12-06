Підготовлення до переговорів стартувало: що означає інтерв'ю Лаврова Такеру Карлсону

Інтервʼю Лаврова Такеру Карлсону (коротко)

Лавров доніс до американських мас наступне:

ядерки не буде (хоча лякати будуть і після невдалої спроби запустити "орєшніком" по Києву, будуть думати, що б іще такого запустити);

⁠Росія тягне час, хоча і демонструє готовність до діалогу. Водночас я тримаюсь думки, що вони спробують зірвати перший етап переговорів руками українців. Правда, це вже настільки очевидно, що тонкої гри тут їм не вдасться зіграти. Головне — нам не припуститися помилок;

⁠головна ціль цього інтервʼю — донести меседж: "Зупиніть постачання зброї, поки ми роздумуємо, чи сідати за стіл переговорів".

Невідомим залишається те, а що ж було на словах передано Карлсону в Вашингтон. Хоча думаю, там якихось надсекретних речей немає, бо в цій війні всі карти лежать на поверхні з першого дня.

І останнє. Це ще не переговори. Це лише початок підготовлення до переговорів. Трамп дуже хотів би вирішити питання до 20 січня. Путін робитиме все, щоб затягнути початок реальних переговорів. Але повторю те, що казав і раніше: він змушений буде сісти за стіл переговорів як мінімум через страх обвалу ціни на нафту. І вікно можливостей для якихось рішень буде відкритим до кінця весни. Якщо до травня–червня не буде рішень, різко зростає вірогідність, що війна затягнеться ще на рік.

Правда, в цей час Путін буде змушеним іти хоча б на часткову мобілізацію. І це буде вже дещо інша російська армія. Але ми маємо памʼятати, що РФ підготувала всю нормативку для того, щоб з 25 березня 2025 року мати можливість починати мобілізацію (не почати, а саме мати можливість почати).

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