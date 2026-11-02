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Польша: за чем нужно следить и почему не стоит радоваться польскому противостоянию

К сожалению для нас, Туск вообще не контролирует ситуацию на улицах. И сейчас многое может зависеть не только от политических договоренностей, но и от того, по какому сценарию улица пойдет. Политическое обострение у соседей комментирует руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Журналист, руководитель аналитического центра "Деловая столица"
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Дональд Туск
Дональд Туск | Фото: Коммерсантъ
  1. Судя по всему, Туск рассчитывал, что в результате действий в Конституционном суде Навроцкий будет вынужден сесть за стол переговоров и договориться. Но этот сценарий на данный момент всё больше выглядит маловероятным. Навроцкий на данный момент понимает, что он стал лидером всех правых сил, именно он контролирует улицу, а против действий в суде выступили некоторые союзников Туска. Навроцкий в ближайшее время не будет садиться за стол переговоров. Он будет ждать. По сути, началась игра "кто первым моргнет".
  2. Здесь нужно сразу отметить, что согласно польской конституции, если ты контролируешь Конституционный трибунал, ты можешь наложить вето на любой законодательный или правительственный акт. Поэтому, даже если ты в оппозиции, у тебя есть огромные возможности, если трибунал находится под твоим контролем. Именно поэтому происходит такое важное противостояние.
  3. На днях мы увидим свежие социологические данные, но могу с большой долей вероятности предположить, что они не будут обнадеживающими для Туска. И поэтому перед Туском встанет очень сложный вопрос: идти на досрочные выборы сейчас (инициировать их), чтобы попытаться сейчас набрать максимум голосов или, наоборот, тянуть время, чтобы потом попытаться отыграть упущенное, ловить оппонентов на ошибках и раскручивать идею, что Качиньский хочет выхода Польши из ЕС (это сейчас главная контрстратегия Партии Туска)
  4. При любых обстоятельствах роспуск парламента возможен в двух случаях: а) Туск отдаст свои голоса, и тогда будет собрано две трети голосов для роспуска; б) если в течение четырёх месяцев со дня представления Сейму проекта закона о бюджете президенту не будет передан бюджет на подпись, президент может в течение следующих 14 дней объявить досрочные выборы в Сейм и Сенат. Бюджет был представлен 29 сентября, а значит, с 29 января может начаться процесс досрочных выборов, которые должны состояться в течение 45 дней со дня роспуска. Но этот сценарий предполагает, что ряд сателлитов Туска будут готовы рискнуть всем и пойти на выборы. На данный момент этот сценарий очень сложен для реализации.
  5. Существует еще один вариант: попытаться избрать новое правительство, но в польской конституции отставка одного правительства предусматривает автоматическое голосование за следующее правительство. Здесь требуется простое большинство, но для того, чтобы его собрать, нужно, с одной стороны, консолидировать голоса всех правых, а с другой — попытаться что-то предложить сателлитам Туска, чтобы те проголосовали за нового премьера. Такой сценарий возможен, но также сложен для реализации.
  6. Пока что наиболее реалистичным выглядит сценарий длительного и затяжного противостояния и политического кризиса, в котором, кстати, больше всего шансов на победу имеют конфедераты. Но повторю то, с чего начинал: мы должны учитывать фактор улицы и фактор малопредсказуемых процессов (позиция силовиков, к примеру). Эти процессы во многом зависят от не совсем логичных вещей.
  7. Вчера читал много постов о том, что вся эта история нам на руку и что поляки будут заняты собой. Это не совсем так. Тема Украины останется основной темой польских выборов независимо от того, когда они состоятся. И нынешняя ситуация может ослабить Туска, со всеми вытекающими из этого последствиями для нас.

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