Польша: за чем нужно следить и почему не стоит радоваться польскому противостоянию

К сожалению для нас, Туск вообще не контролирует ситуацию на улицах. И сейчас многое может зависеть не только от политических договоренностей, но и от того, по какому сценарию улица пойдет. Политическое обострение у соседей комментирует руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.