Мнения
Польша: за чем нужно следить и почему не стоит радоваться польскому противостоянию
К сожалению для нас, Туск вообще не контролирует ситуацию на улицах. И сейчас многое может зависеть не только от политических договоренностей, но и от того, по какому сценарию улица пойдет. Политическое обострение у соседей комментирует руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.
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- Судя по всему, Туск рассчитывал, что в результате действий в Конституционном суде Навроцкий будет вынужден сесть за стол переговоров и договориться. Но этот сценарий на данный момент всё больше выглядит маловероятным. Навроцкий на данный момент понимает, что он стал лидером всех правых сил, именно он контролирует улицу, а против действий в суде выступили некоторые союзников Туска. Навроцкий в ближайшее время не будет садиться за стол переговоров. Он будет ждать. По сути, началась игра "кто первым моргнет".
- Здесь нужно сразу отметить, что согласно польской конституции, если ты контролируешь Конституционный трибунал, ты можешь наложить вето на любой законодательный или правительственный акт. Поэтому, даже если ты в оппозиции, у тебя есть огромные возможности, если трибунал находится под твоим контролем. Именно поэтому происходит такое важное противостояние.
- На днях мы увидим свежие социологические данные, но могу с большой долей вероятности предположить, что они не будут обнадеживающими для Туска. И поэтому перед Туском встанет очень сложный вопрос: идти на досрочные выборы сейчас (инициировать их), чтобы попытаться сейчас набрать максимум голосов или, наоборот, тянуть время, чтобы потом попытаться отыграть упущенное, ловить оппонентов на ошибках и раскручивать идею, что Качиньский хочет выхода Польши из ЕС (это сейчас главная контрстратегия Партии Туска)
- При любых обстоятельствах роспуск парламента возможен в двух случаях: а) Туск отдаст свои голоса, и тогда будет собрано две трети голосов для роспуска; б) если в течение четырёх месяцев со дня представления Сейму проекта закона о бюджете президенту не будет передан бюджет на подпись, президент может в течение следующих 14 дней объявить досрочные выборы в Сейм и Сенат. Бюджет был представлен 29 сентября, а значит, с 29 января может начаться процесс досрочных выборов, которые должны состояться в течение 45 дней со дня роспуска. Но этот сценарий предполагает, что ряд сателлитов Туска будут готовы рискнуть всем и пойти на выборы. На данный момент этот сценарий очень сложен для реализации.
- Существует еще один вариант: попытаться избрать новое правительство, но в польской конституции отставка одного правительства предусматривает автоматическое голосование за следующее правительство. Здесь требуется простое большинство, но для того, чтобы его собрать, нужно, с одной стороны, консолидировать голоса всех правых, а с другой — попытаться что-то предложить сателлитам Туска, чтобы те проголосовали за нового премьера. Такой сценарий возможен, но также сложен для реализации.
- Пока что наиболее реалистичным выглядит сценарий длительного и затяжного противостояния и политического кризиса, в котором, кстати, больше всего шансов на победу имеют конфедераты. Но повторю то, с чего начинал: мы должны учитывать фактор улицы и фактор малопредсказуемых процессов (позиция силовиков, к примеру). Эти процессы во многом зависят от не совсем логичных вещей.
- Вчера читал много постов о том, что вся эта история нам на руку и что поляки будут заняты собой. Это не совсем так. Тема Украины останется основной темой польских выборов независимо от того, когда они состоятся. И нынешняя ситуация может ослабить Туска, со всеми вытекающими из этого последствиями для нас.
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