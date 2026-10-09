В ожидании почти чуда: 5 мыслей накануне переговоров в Майами

В ожидании почти чуда.

Вероятность достижения частичного перемирия в ходе переговоров в США существует, но она зависит исключительно от того, насколько США пойдут навстречу России.

Трампу нужна любая, пусть даже минимальная, победа. Поступки Путина будут зависеть от двух факторов: насколько в Кремле готовы пойти на встречу Трампу и какие "бонусы" в ответ предложит Трамп. Ответ на эти вопросы довольно прост: россиянам выгодно сохранить контакты с Трампом, и им несложно обменять нескольких политзаключенных на снятие важных для них санкций. При этом они прекрасно понимают, что в случае провала этих переговоров какие-либо весомые санкции против них применить невозможно. Ввести санкции сейчас — значит поднять цены на бензин и дизельное топливо, что для Трампа недопустимо. Кроме того, дефицит нефти в мире и работа теневого флота делают сами эти новые санкции весьма ограниченными. На повестке дня, как я понимаю, стоят два типа перемирия: морское и энергетическое. Снять полную блокаду с портов Путин не хочет. Теоретически он может вернуться к какому-то квазиварианту с зерновым коридором. Но в 2022 году этот коридор предполагал, что россияне проверяли грузы, которые шли по нему. Сейчас Украина де-факто заблокировала море и для российского экспорта. Я очень сомневаюсь, что россияне готовы согласиться на то, чтобы Украина проверяла российские грузы. Хотя, на мой взгляд, именно зерновой коридор — самая перспективная часть переговоров. И, в теории, найти какой-то выход из этой коллизии можно. Энергетическое перемирие выглядит гораздо менее перспективным. Путин считает, что имеющиеся у Украины средства поражения приводят к остановке НПЗ на срок от 3 до 100 дней. Далее следует восстановление. Плюс удалось наладить импорт. В Кремле считают, что имеющаяся инфраструктура позволяет поддерживать относительно контролируемый дефицит топлива. Пока у Украины нет эффективной баллистики, способной уничтожать российскую энергетику так, как россияне уничтожают ее у нас, вероятность энергетического перемирия довольно низкая. Главный вопрос этих переговоров: какие уступки (снятие санкций) могут предложить США. И, что очень важно, готовы ли их поддержать европейцы, которых в последние недели активно запугивают россияне своими гибридными атаками. Результативность переговоров зависит не от позиции Украины, а на 90% от того, на какие уступки пойдут американцы.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные материалы в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно