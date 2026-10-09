"Есть новые идеи": Уиткофф и Кушнер встретятся с делегацией Украины, — СМИ

Сегодня в Майами представитель Трампа Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер встретятся с украинской делегацией, чтобы обсудить новые предложения по поводу войны в Украине. Представители США заявляют, что у них есть "новые идеи".

Издание Axios сообщает, что к встрече присоединятся представители Евросоюза. Стороны обсудят новые предложения по выходу из тупика в войне России против Украины, в частности возможность частичного прекращения огня.

По данным издания, администрация Трампа стремится добиться дипломатического прорыва до промежуточных выборов в США и до наступления зимы в Украине. Американская сторона надеется согласовать предложения, которые могли бы приблизить прекращение боевых действий.

США предлагают частичное прекращение огня

Одной из идей, которую планируется обсудить в Майами, является частичное прекращение огня. Оно будет предполагать прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и поставкам зерна. Украина уже заявляла о готовности рассмотреть такой шаг, тогда как Россия пока не продемонстрировала значительной готовности к соответствующим договоренностям.

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Американский источник Axios пояснил, что приближение зимы усиливает беспокойство сторон.

"Они все переживают из-за зимы. Это будет тяжелая зима, если война не прекратится. Поэтому США пытаются выступить посредником между сторонами с целью выработки единого предложения", — сказал собеседник издания.

Кто примет участие в переговорах

Перед встречей в Майами Уиткофф и Кушнер провели переговоры с Трампом в четверг, 8 октября. Они представили президенту последнюю версию американских предложений и должны были узнать его позицию перед началом консультаций. Во встрече также принимали участие министр финансов США Скотт Бессент и заместитель советника по национальной безопасности Майк Нидхем.

По информации Axios, украинскую сторону будут представлять глава Офиса президента Кирилл Буданов, директор Службы внешней разведки Рустем Умеров, дипломатический советник Сергей Кислица и народный депутат Давид Арахамия. США также пригласили советников по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии, а также представителей НАТО и Европейского союза. Ожидается, что переговоры продлятся два дня.

Помимо прекращения огня, участники должны обсудить гарантии безопасности для Украины, план послевоенного восстановления и другие аспекты войны.

Что Зеленский сказал о возможном перемирии

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг подтвердил, что Киев обсуждает с США возможность прекращения огня в энергетической сфере и в отношении поставок зерна. В то же время он воздержался от прогнозов относительно перспектив достижения договоренностей, упомянув риск того, что Россия может отреагировать на эти инициативы противоположными действиями.

"Что касается того, что может быть реалистичным или более реалистичным, я пока не готов сказать. Я не хочу что-то сказать, а потом Россия, как всегда, поступит наоборот из злости. Так что давайте подождем и посмотрим", — заявил Зеленский журналистам.

Может ли Россия согласиться на перемирие?

По информации Axios, украинские чиновники скептически оценивают перспективы достижения договоренностей с Москвой. В то же время один из собеседников издания предположил, что приближение промежуточных выборов в США и заинтересованность России в ослаблении санкций могут подтолкнуть президента РФ Владимира Путина согласиться на определенный формат прекращения огня.

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не согласится на энергетическое перемирие, а переговоры по этому поводу даже не начинались. По его словам, энергетика оказалась "слабым местом" Украины, поэтому никаких договоренностей не будет.

Кроме того, мы писали, что после мирных переговоров 5–8 сентября российские высокопоставленные чиновники сделали ряд заявлений. Ни в одном из них не шла речь о возможности завершения войны: Лавров, например, говорил о "буферной зоне" и "нацистах в Киеве", другие россияне — о "достижении целей" и о капитуляции Украины.