"Перспектив нет": Рубио заявил о провале дипломатических усилий США в связи с войной в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в настоящее время нет перспектив завершить войну России против Украины путем переговоров. По его словам, конфликт зашел в стратегический тупик.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью греческому изданию Kathimerini, что в настоящее время нет перспектив завершить войну в Украине путем переговоров.

По словам Рубио, выйти из ситуации можно либо путем переговоров, либо путем дальнейшей эскалации. В то же время дипломатические усилия США пока не приносят результата.

Рубио объяснил это, прежде всего, позициями Москвы и Киева. Россия требует полного контроля над Донецкой областью, тогда как Украина считает это условие неприемлемым.

"В настоящее время нет перспектив для урегулирования путем переговоров. Мы готовы сыграть любую роль, которую сможем, чтобы добиться этого", — заявил Рубио.

Видео дня

Он добавил, что США уже пытались способствовать дипломатическому урегулированию конфликта, однако эта цель остается недостижимой из-за требований России.

Кроме того, государственный секретарь США выразил обеспокоенность возможным расширением конфликта. Он упомянул недавние атаки беспилотников на суда в Чёрном море и предупредил о риске диверсионных операций, которые могут выйти из-под контроля.

По словам Рубио, есть также признаки того, что Россия намерена воспользоваться приближением зимы для нанесения ударов по украинской энергетической инфраструктуре и попытаться заставить Украину капитулировать.

В то же время он отметил, что Украина укрепила свои возможности наносить удары на большие расстояния по территории России.

"Мы разделяем озабоченность, охватившую весь мир, по поводу возможной эскалации, которая может затронуть другие страны и, возможно, перерасти в более масштабный конфликт", — заявил госсекретарь США.

Марко Рубио подчеркнул, что Вашингтон и впредь готов играть конструктивную роль в поиске дипломатического решения.

Напомним, что в сентябре госсекретарь США заявлял, что Украина и Россия проявили заинтересованность в локальном прекращении огня, которое будет касаться экспорта зерна и защиты энергетической инфраструктуры.

Между тем стало известно, что Россия стремится не просто усугубить дефицит электроэнергии, а полностью лишить Украину света, воды и тепла. Именно такое намерение заложено в её собственных расчётах.