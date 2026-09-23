Рубио раскрыл подробности тайных договоренностей между Украиной и РФ о частичном перемирии

Госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи с Лавровым заявил о заинтересованности Украины и России в ограниченном перемирии с целью защиты зернового и энергетического секторов.

Украина и Россия проявили заинтересованность в локальном прекращении огня, которое будет касаться экспорта зерна и защиты энергетической инфраструктуры. Об этом по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Нью-Йорке заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает издание Sky News.

По словам главы американского дипломатического ведомства, вопрос об ограниченном перемирии поднимался в ходе прямых контактов как с российской, так и с украинской стороной.

"Я думаю, что обе стороны выразили заинтересованность в некотором ограниченном перемирии, касающемся зерна и энергии", — сказал Рубио журналистам.

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По его словам, такое перемирие само по себе не означало бы окончания войны. В то же время оно могло бы стать первым шагом к более широким договоренностям.

"Это не решает проблему войны. Но, я думаю, в некоторых аспектах потенциально ослабляет часть глобального давления, которое сейчас ощущается", — отметил глава Госдепартамента США.

Рубио также заявил, что Соединённые Штаты готовы сыграть конструктивную роль в обеспечении такого ограниченного перемирия.

"Возможно, это может стать отправной точкой или основой для более широкого соглашения", — добавил он.

Ограниченное перемирие: о чем идет речь

Следует уточнить, что идея ограниченного перемирия касается лишь отдельных направлений боевых действий, а не полного прекращения огня по всей линии фронта.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к мораторию на удары по энергетической инфраструктуре при условии взаимности со стороны России. По его словам, речь идет о прекращении атак на энергетические, теплоснабжающие и водные объекты.

Отдельным направлением остается безопасность судоходства и экспорта зерна через Чёрное море. 23 сентября Зеленский заявил, что Украина готова к морскому перемирию на основе предложений Египта, Индии и Турции. По его словам, Киев ожидает ответа от Москвы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также выступил за двойной мораторий на удары по энергетической инфраструктуре России и Украины, а также за отдельное соглашение по Черному морю для возобновления экспорта зерна.

Возможен выход к более широким договоренностям

Американская сторона считает, что даже частичное прекращение ударов по энергетике и судоходству не разрешит конфликт полностью, но существенно снизит напряженность в мире.

"Это не положит конец войне. Но, я думаю, потенциально ослабит часть глобального давления, которое сейчас ощущается. Возможно, это может стать отправной точкой или основой для более широкого соглашения", — добавил Марко Рубио.

Он подчеркнул, что Вашингтон готов сыграть конструктивную роль в обеспечении выполнения этих договоренностей, если стороны придут к соглашению.

Россия пока не согласилась на перемирие

В то же время заявление Рубио о заинтересованности сторон не означает, что договоренность уже достигнута.

Так, накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время Москва не видит предпосылок для перехода к мирному переговорному процессу, хотя Россия, по его словам, по-прежнему готова к переговорам.

Таким образом, в настоящее время речь идет об обсуждении возможных ограниченных договоренностей, которые могли бы касаться энергетики, экспорта зерна и безопасности судоходства. О полном прекращении боевых действий или заключении мирного соглашения стороны не объявляли.

Рубио также упомянул о саммите "Группы двадцати"

После встречи с Лавровым Рубио также сообщил, что Соединённые Штаты направили приглашение Владимиру Путину на саммит стран "Большой двадцатки" (G20), который запланирован на 14–15 декабря в Майами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовности встретиться с Путиным в рамках трехсторонней встречи с участием Дональда Трампа. В то же время Москва ранее отвергала возможность такой встречи на саммите G20 в Майами и настаивала на Москве как возможном месте переговоров.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что война России против Украины не завершится военной победой одной из сторон, а закончится соглашением по итогам переговоров. По его словам, чем быстрее стороны смогут договориться, тем меньше будет погибших и разрушений.

Кроме того, мы писали, что 22 сентября в Нью-Йорке состоялись переговоры президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По их итогам президент Украины сообщил, что стороны обсуждали встречу с Владимиром Путиным, мир и систему "Патриот".