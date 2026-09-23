Рубіо розкрив подробиці таємних домовленостей України та РФ про часткове перемир'я

Держсекретар США Марко Рубіо за підсумками зустрічі з Лавровим заявив про зацікавленість України та Росії в обмеженому перемир'ї задля захисту зерна й енергетики.

Україна та Росія виявили зацікавленість у локальному припиненні вогню, яке стосуватиметься експорту зерна та захисту енергетичної інфраструктури. Про це за підсумками переговорів із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у Нью-Йорку заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє видання Sky News.

За словами очільника американського дипломатичного відомства, питання обмеженого перемир’я порушувалося під час прямих контактів як із російською, так і з українською стороною.

"Я думаю, що обидві сторони висловили зацікавленість у певному обмеженому перемир’ї, що стосується зерна та енергії", — сказав Рубіо журналістам.

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За його словами, таке перемир’я саме по собі не означало б завершення війни. Водночас воно могло б стати першим кроком до ширших домовленостей.

"Це не вирішує війну. Але, я думаю, в деяких аспектах потенційно послаблює частину глобального тиску, який зараз відчувається", — зазначив глава Держдепартаменту США.

Рубіо також заявив, що Сполучені Штати готові відіграти конструктивну роль у забезпеченні такого обмеженого перемир’я.

"Можливо, це може стати відправною точкою або платформою для ширшої угоди", — додав він.

Обмежене перемир’я: про що йдеться

Слід уточнити, що ідея обмеженого перемир’я стосується лише окремих напрямів бойових дій, а не повного припинення вогню по всій лінії фронту.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі за умови взаємності з боку Росії. За його словами, йдеться про припинення атак на енергетичні, опалювальні та водні об’єкти.

Окремим напрямом залишається безпека судноплавства та експорту зерна через Чорне море. 23 вересня Зеленський заявив, що Україна готова до морського перемир’я на основі пропозицій Єгипту, Індії та Туреччини. За його словами, Київ очікує на відповідь Москви.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон також виступив за подвійний мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі Росії та України, а також за окрему домовленість щодо Чорного моря для відновлення експорту зерна.

Можливий вихід на ширші домовленості

Американська сторона вважає, що навіть часткове припинення ударів по енергетиці та судноплавству не вирішить конфлікт повністю, але суттєво зменшить світову напругу.

"Це не вирішує війну. Але, я думаю, потенційно послабить частину глобального тиску, який зараз відчувається. Можливо, це може стати відправною точкою або платформою для ширшої угоди", — додав Марко Рубіо.

Він підкреслив, що Вашингтон готовий відіграти конструктивну роль у забезпеченні виконання цих домовленостей, якщо сторони дійдуть згоди.

Росія наразі не погодилася на перемир’я

Водночас заява Рубіо про зацікавленість сторін не означає, що домовленість уже досягнута.

Так, напередодні речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що наразі Москва не бачить передумов для переходу до мирного переговорного процесу, хоча Росія, за його словами, залишається відкритою до переговорів.

Таким чином, наразі йдеться про обговорення можливих обмежених домовленостей, які могли б стосуватися енергетики, зернового експорту та безпеки судноплавства. Про повне припинення бойових дій або укладення мирної угоди сторони не оголошували.

Рубіо також згадав про саміт G20

Після зустрічі з Лавровим Рубіо також повідомив, що Сполучені Штати направили запрошення Володимиру Путіну на саміт країн "Великої двадцятки" (G20), проведення якого заплановане на 14–15 грудня в Маямі.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про готовність зустрітися з Путіним у межах тристоронньої зустрічі за участю Дональда Трампа. Водночас Москва раніше відкидала можливість такої зустрічі на саміті G20 у Маямі та наполягала на Москві як можливому місці переговорів.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що війна Росії проти України не завершиться військовою перемогою однієї зі сторін, а закінчиться домовленістю за підсумками переговорів. За його словами, чим швидше сторони зможуть домовитися, тим менше буде загиблих і руйнувань.

Також ми писали, що 22 вересня у Нью-Йорку відбулися переговори президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Після них президент України розкрив, що сторони говорили про зустріч з Володимиром Путіним, мир та Patriot.