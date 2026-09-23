"Переможців не буде": Марко Рубіо спрогнозував, як закінчиться війна в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що війна йде не на користь Україні, а для Росії приносить дуже багато шкоди. Проте вона не завершиться нищівною воєнною перемогою Києва або Москви.

Хоча наразі мирної угоди між Україною та Росією не було досягнуто, проте припинити бойові дії "було б цілком логічно". Про це Марко Рубіо заговорив під час інтерв'ю для радіо 77 WABC, передає РБК-Україна.

Американський посадовець пояснив, що війна в Україні у будь-якому випадку прийде до переговорів, які і будуть вирішувати, як вона завершиться. Сторони зможуть досягти домовленості.

"Вона не закінчиться якоюсь нищівною військовою перемогою однієї зі сторін над іншою. Вона закінчиться шляхом досягнення домовленості за підсумками переговорів", — заявив Марко Рубіо.

Також політик пояснив, що у зовнішній політиці "іноді те, що має сенс, не обов'язково відбувається". Цими словами він прокоментував позицію президента США Дональда Трампа, який, коли випаде така нагода, готовий подолати розбіжності між Москвою та Києвом для завершення бойових дій.

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"У якийсь момент ця війна має закінчитися. І війна в Україні завершиться шляхом укладення домовленості за підсумками переговорів", — підкреслив держсекретар США.

Він наголосив, що це потрібно зробити якнайшвидше для того, щоб запобігти смертям людей та численним руйнуванням.

Нагадаємо, 22 вересня у Нью-Йорку відбулися переговори президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Після них президент України розкрив, що сторони говорили про зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, мир та Patriot.

Також під час переговорів Трамп заявив, що президенти України та РФ "укладуть угоду", але не захотів уточнювати, про яку саме угоду йдеться.