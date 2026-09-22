Розпочалася зустріч Зеленського та Трампа в Нью-Йорку: президент США заявив про угоду (відео)

У Нью-Йорку розпочалася зустріч президента США Дональда Трампа з його українським колегою Володимиром Зеленським.

Зустріч відбувається в рамках тижня високого рівня 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. На ній президенти обговорять питання безпеки, протиповітряної оборони та можливого енергетичного перемир’я між Україною та Росією.

Перед тим, як перейти до закритої розмови, політики поспілкувалися з пресою.

Трамп уже заявив, що президенти України та РФ "укладуть угоду", але не захотів уточнювати, про яку саме угоду йдеться. Такою була його відповідь на запитання журналіста, який нагадав, що минулого року глава Білого дому заявляв про можливість повернення Україною всієї своєї території.

На запитання, чи погодиться Путін зустрітися з ним у Маямі на саміті лідерів "Групи двадцяти" (G20), Трамп відповів, що не знає, проте впевнений, що кремлівський диктатор "хоче закінчити війну".

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"Вони обоє (разом із Зеленським) хочуть завершити війну", — уточнив він.

Президент США наголосив, що в інтересах Росії — завершити війну, і зараз у неї є два варіанти її завершення:

"Один — дуже поганий, інший приведе до величі".

Водночас він не уточнив, чи застосовуватиме "закон Грема-Блюменталя" щодо РФ.

У свою чергу Володимир Зеленський висловив надію, що війну вдасться завершити до зими за допомогою Трампа, який, у свою чергу, знову заявив, що має добрі стосунки із Зеленським.

"Ми разом шукаємо рішення, як закінчити війну", — сказав президент США.

Глава Білого дому вчергове нагадав, що українські удари по Росії вплинули на ціни на дизельне паливо, що створило серйозні проблеми для РФ, і це питання також буде обговорюватися.

Після короткої розмови з журналістами переговори перейшли у закритий формат.

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