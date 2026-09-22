Началась встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке: президент США заявил о сделке (видео)

В Нью-Йорке началась встреча президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Встреча проходит на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. На ней президенты обсудят безопасность, противовоздушную оборону и возможное энергетическое перемирие между Украиной и Россией.

Перед тем, как отправиться на разговор, политики пообщались с прессой.

Трамп уже заявил о том, что президенты Украины и РФ "заключат сделку", но не захотел говорить, что это за сделка. Таким был его ответ на вопрос журналиста, который напомнил, что в прошлом году глава Белого дома заявлял о возможности возвращения Украиной всей своей территории.

На вопрос, согласится ли Путин встретиться с ним в Майами на саммите лидеров "Группы двадцати" (G20), Трамп ответил, что не знает, однако уверен, что кремлевский диктатор "хочет закончить войну".

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"Они оба (вместе с Зеленским) хотят завершить войну", — уточнил он.

Президент США подчеркнул, что в интересах России закончить войну, и у нее сейчас есть два варианта окончания войны:

"Один очень плохой, другой приведет к величию".

Вместе с тем он не стал уточнять, применит ли "закон Грэма-Блюменталя" по отношению к РФ.

В свою очередь Владимир Зеленский выразил надежду, что войну удастся завершить до зимы с помощью Трампа, который, в свою очередь, снова заявил, что у него хорошие отношения с Зеленским.

"Мы вместе ищем решение, как закончить войну", — сказал президент США.

Глава Белого дома в очередной раз напомнил, что украинские удары по России повлияли на цены на дизель, что создало серьезные проблемы для РФ, и этот вопрос тоже будет обсуждаться.

После короткого общения с журналистами переговоры перешли в закрытый формат.

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