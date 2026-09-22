Энергетическое перемирие до ноября: чем Трамп будет давить на Зеленского

Владимир Зеленский и Дональд Трамп встречаются в Нью-Йорке с разными условиями энергетического перемирия: Вашингтон хочет остановить украинские удары по российским НПЗ, тогда как Киев требует взамен прекращения атак РФ по украинской энергетике. Фокус выяснил, возможно ли такое соглашение, чем Трамп может давить на Зеленского и почему даже достигнутое перемирие рискует продержаться лишь до ноября.

Сегодня, 22 сентября, в Нью-Йорке должна пройти важная встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Накануне, в аэропорту в Ирландии, Зеленский встретился с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом.

А по прилёту в Штаты Зеленский тут же направился на встречу с Эмманюэлем Макроном, который уже встречался с Трампом, где затрагивали тему Украины, в том числе энергетического перемирия и моратория в Чёрном море. Ведь, несмотря на просьбу Трампа к Зеленскому не бить по российским НПЗ, чтобы сдержать стоимость дизеля, удары продолжаются.

И, как сообщил в X Макрон, они с Зеленским обсуждали российские удары по украинской энергетической инфраструктуре и подготовку Украины к зиме. Для усиления украинской противовоздушной обороны Франция готовит контракт на поставку радаров, а также передачу перехватчиков. Но основной акцент, как сообщил Макрон, будет сделан на тему энергетического перемирия.

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"Это будет одним из вопросов переговоров, которые должны возобновиться и привести к справедливому и устойчивому миру", — отметил Макрон.

Зеленский также провёл встречи с американскими конгрессменами. К подписанию подготовили новое соглашение Drone Deal.

Среди главных тем своего визита в США президент Украины называл усиление ПВО, обеспечение Украины необходимым финансированием и поиск решений, которые могут приблизить завершение войны.

По мнению украинских экспертов, шансы на перемирие по итогам этой встречи возрастают, если стороны смогут договориться. А процесс этот нелёгкий и долгий.

Энергетическое перемирие реально, но до ноября

Как считает политолог Олег Постернак, импульс, который появился после визита Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Москву, теперь необходимо превратить в конкретные договорённости на уровне глав государств. Следующим этапом теоретически может стать трёхсторонний переговорный формат уже в октябре — либо на уровне делегаций, либо даже встреча Трампа, Путина и Зеленского. Однако, учитывая позицию Москвы, организовать такой саммит будет крайне сложно, а украинская сторона пока публично о нём не говорит.

Поэтому ближайшей и более реалистичной темой переговоров остаются ограниченные договорённости — прежде всего энергетическое и морское перемирие, которые в дальнейшем могли бы стать основой для более широкого переговорного процесса. По мнению Постернака, в таком результате заинтересован и сам Трамп: перед выборами в Конгресс ему необходимо показать американскому избирателю хотя бы один ощутимый внешнеполитический успех.

"Трампу нужно хоть какую-то победу продать на фоне постоянно тлеющего иранского конфликта и армейского кризиса. Россияне теперь более свободны, Путин более свободен после выборов в Госдуму, без оглядки на общественные реакции. Свободен как в мобилизации, так и в эскалации, но так и в моделях поиска мира. Вынужден придерживаться центричной позиции по отношению к войне. Определённый шанс возникает, этому надо дать родиться и дать жизнь. Это основная цель встречи Трампа и Зеленского", — говорит Фокусу политолог.

Отдельным предметом переговоров станут требования Трампа прекратить украинские удары по российским НПЗ. По словам Постернака, Киев теоретически может согласиться на такой шаг, но лишь при встречных обязательствах Москвы: Россия должна прекратить удары по критической и энергетической инфраструктуре Украины, а также обеспечить безопасность морских перевозок.

Таким образом, ключевой вопрос заключается в том, сможет ли Трамп принять украинское контрпредложение, согласовать его с российской позицией и превратить в полноценное энергетическое или морское перемирие.

"Теоретически это возможно. Но даже если сейчас или в начале октября будет достигнуто энергетическое или морское перемирие, оно будет существовать ровно до начала ноября. Путин сделает этот подарок Трампу. Его ничего не будет связывать, чтобы сорвать это перемирие в ноябре и ударить перед зимой серьёзно по украинской энергетической инфраструктуре, чтобы положить Украину на лопатки перед зимой. А Украина тут ничего не может сделать. Мы можем продолжать бить по российским объектам. Мы также можем дальше продвигать свою баллистическую программу, и в конце концов мы когда-нибудь через пару месяцев точно ударим баллистикой по российским объектам. Это надо решать, в том числе на уровне договорённости с Трампом", — подчёркивает политолог.

Трамп будет давить на Зеленского

На встрече Трамп, вероятно, будет давить на Украину и лично на Владимира Зеленского, добиваясь отказа Киева от ударов по российским НПЗ. Как отмечает в комментарии Фокусу политолог Руслан Бортник, для американского президента этот вопрос важен и с точки зрения внутренней политики США: на фоне избирательной кампании цены на дизельное топливо достигли рекордных показателей.

В свою очередь Украина заинтересована в более широком энергетическом и инфраструктурном перемирии. Однако, по мнению эксперта, Москва вряд ли согласится просто обменять отказ Киева от ударов по НПЗ на прекращение атак по украинской энергетике. Ситуация может измениться, если администрация Трампа предложит России дополнительные стимулы — например, временное снятие значительной части санкций на период перемирия.

Если же Вашингтон ограничится требованием к обеим сторонам одновременно прекратить удары по энергетической инфраструктуре, вероятность договорённости останется крайне низкой. В целом шансы на такое перемирие Бортник оценивает не выше 50%.

"Трамп будет настаивать на перемирии, Украина будет выдвигать свои требования. Трамп, очевидно, будет коммуницировать дальше с Москвой, продолжать, поэтому это такой тяжёлый переговорный процесс. Если Трамп будет считать, что Украина должна поступиться без уступок со стороны России, можно сказать, что Украина должна прекратить наносить удары по российским НПЗ без каких-либо гарантий со стороны России, то Трамп может снова шантажировать Украину прекращением военной помощи, прекращением передачи данных разведки и так далее. Вероятность этого довольно высока. Трамп снова считает, что Украина чрезвычайно зависит от него, от США, и поэтому она должна выполнять то, что США хочет, что соответствует американским интересам", — подчёркивает политолог.

При этом, отмечает Бортник, подход Трампа к Москве принципиально отличается. Россию он также не воспринимает как союзника, однако считает значительно менее зависимой от Вашингтона.

"США не финансируют Россию, не поставляют ей помощь, и поэтому подход всё же немного другой. Там подход переговоров, а здесь подход больше требований к Украине", — резюмирует эксперт.

Напомним, накануне выборов в Госдуму РФ Трамп заявил, что Украина и Россия согласились не бить по энергообъектам друг друга, но реальных договорённостей не было. Эксперты тогда прогнозировали два сценария: либо США договариваются с Киевом и Москвой по отдельности, либо переговоры втроём пройдут уже после выборов в Госдуму. Без гарантий, мониторинга и списка запретных объектов такое перемирие может оказаться временным — и продержаться лишь до выборов в Конгресс США.

Конгресс США рассмотрел законопроект об "адских санкциях" против России и Ирана, который предусматривает санкции против российских чиновников, банков и сетей обхода ограничений и должен сократить доходы Москвы от продаж энергоносителей. Решение о санкциях будет принимать лично Трамп.