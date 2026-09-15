Энергетическое перемирие или пауза до ноября: что стоит за предложением Трампа

Энергетическое перемирие между Украиной и Россией возможно, но пока до реальных договорённостей далеко. Эксперты называют два сценария: либо США параллельно согласуют условия с Киевом и Москвой, либо стороны перейдут к трёхсторонним переговорам уже после выборов в Госдуму РФ. Но без чётких гарантий, мониторинга и согласованного списка объектов, по которым нельзя наносить удары, такое перемирие рискует оказаться временным — и продержаться лишь до выборов в Конгресс США.

Украина согласилась отказаться от ударов по энергетическим объектам на территории России, а Москва якобы дала аналогичное согласие. Об этом в понедельник, 14 сентября, написал президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. При этом он вновь связал рост цен на дизельное топливо в мире с российско-украинской войной. Накануне именно этим Трамп объяснял своё требование к Владимиру Зеленскому прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Однако Москва заявление американского президента пока никак не прокомментировала, а Зеленский подтвердил лишь наличие соответствующего предложения. По его словам, Украина попросила партнёров обеспечить выполнение возможной договорённости. Если они смогут гарантировать реальное намерение России прекратить удары, Киев готов зеркально отказаться от атак. Причём речь идёт не только об энергетических объектах: Украина также готова прекратить удары по портам, логистике, объектам продовольственной инфраструктуры и другим критически важным целям.

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"Есть сильное предложение от США о взаимном прекращении ударов по критически важной инфраструктуре. Украина готова поддержать деэскалацию, если Россия прекратит наносить удары по энергетике", — сказал Зеленский.

То, что окончательного соглашения пока нет, подтвердил и корреспондент Financial Times Кристофер Миллер. По его словам, Трамп, вероятно, поспешил объявить о достигнутой договорённости.

"По моим данным от людей, связанных с Киевом, этот вопрос находится в стадии проработки, но они предупреждают, что окончательного соглашения пока нет. Детали пока неясны, но подробности появятся позже", — написал журналист.

Уже утром 15 сентября стало очевидно, что говорить о реально действующем энергетическом перемирии пока преждевременно. Были атакованы НПЗ в Сызрани и Таганроге. Одновременно в Киеве под удар попали три АЗС, российские войска продолжили атаки на портовую инфраструктуру Одесской области и железную дорогу.

Энергетическое перемирие: договорённости нужны Трампу до выборов

Как отметил в комментарии Фокусу политолог Владимир Фесенко, любые договорённости об энергетическом перемирии должны быть сформулированы таким образом, чтобы их официально признали обе стороны. Подобная ситуация уже возникала в марте прошлого года, когда американская сторона также объявляла о договорённостях относительно прекращения ударов по энергетике. Участники переговоров официально доложили об этом Трампу, а Госдепартамент США подтвердил наличие договорённости. Однако очень быстро выяснилось, что с Россией американцы согласовали одни условия, а с Украиной — другие. В результате механизм практически сразу перестал работать.

"Тут нельзя полагаться только на политическое согласие. Зеленский же сказал вчера, что мы ожидаем, что партнёры — ну, имеются в виду американцы — договорятся с россиянами, что не будет ударов не только по энергетическим объектам, а по инфраструктуре, инфраструктуре жизнеобеспечения. Потому что мы бьём по российским НПЗ, а они бьют по нашим АЗС, бьют по портовой инфраструктуре, складам, логистике и многому другому. И поэтому согласование, признание тех объектов, списка объектов, по которым нельзя бить. Вот что нужно", — отметил в комментарии Фокусу политолог.

По словам Фесенко, дальнейшее развитие ситуации возможно по нескольким сценариям. Первый предполагает, что Соединённые Штаты параллельно договорятся и с Россией, и с Украиной, однако условия должны быть одинаково признаны обеими сторонами. В частности, Киев должен официально согласиться с перечнем российских объектов, которые выводятся из-под ударов, а Москва — признать аналогичный украинский список.

Второй вариант, по мнению политолога, может быть реализован не сейчас, а, вероятнее всего, на следующей неделе — после проведения выборов в Государственную думу России. Тогда стороны могут перейти к переговорам в трёхстороннем формате и уже в их рамках согласовать единый документ с конкретными обязательствами.

"Вот такие варианты. А может быть и так, что ни о чём не договорятся. И россияне скажут: а при чём тут мы? Это же Трамп обращается к Украине, чтобы Украина не била по российским НПЗ. Вот пусть давят на Киев, принуждают их, а мы тут ни при чём. Мы готовы восстановить поставку топлива, а главное — вы принуждайте Украину, чтобы они прекратили удары по российским НПЗ. К сожалению, такой сценарий тоже возможен. И пока очень показательно, что Москва никакой официальной реакции на эти заявления Трампа не даёт. Так что, к сожалению, может быть по-разному", — считает политолог.

Даже если сторонам удастся договориться, что Фесенко считает вполне вероятным, соглашение может оказаться временным. В частности, оно способно действовать только до 3 ноября, когда в США состоятся выборы в Конгресс. По мнению политолога, именно сейчас подобная договорённость прежде всего нужна Трампу. При этом американского президента волнует не столько прекращение войны или энергетическое перемирие в Украине само по себе, сколько возможность повлиять на стоимость топлива в Соединённых Штатах.

"Вот его главная причина, вот что его беспокоит. Потому что сейчас рекордные цены на дизель в США, а это негативно влияет на поведение избирателей. Цена на галлон дизеля в США сейчас рекордная — больше 6 долларов. Именно это проблема для Трампа, которую он хочет решить. Россияне могут пойти навстречу, договориться, согласиться, но это будет действовать до 3 ноября. А потом россияне скажут, выдумают какой-то повод, будут обвинять нас, что мы там что-то не выполняем. И возобновят удары по нашей энергетике. Потому что для них удары по украинской энергетике — это главная составляющая их зимней военной кампании", — подчёркивает Фесенко.

По мнению политолога, российское руководство исходит из того, что последствия взаимных ударов по энергетической инфраструктуре для Украины значительно тяжелее, чем для России. Именно поэтому в Кремле могут считать продолжение таких атак выгодной для себя стратегией.

"Наши удары по НПЗ — это тоже наша стратегия, но в Кремле считают, что они могут нас и обесточить, и заморозить. Но масштаб Украины значительно меньше, чем масштаб России. Поэтому они считают, что им это легче будет сделать, чем нам выбить все их энергетические объекты", — уточняет политолог.

Для энергетического перемирия нужно определить цели, по которым нельзя наносить удары

Чтобы энергетическое перемирие действительно заработало, необходимы чёткие гарантии, механизм мониторинга и конкретный перечень объектов, которые стороны обязуются не атаковать. Без этого Россия сможет по-разному трактовать само понятие энергетической инфраструктуры. Например, утверждать, что нефтеперерабатывающие заводы относятся к запрещённым целям, тогда как удары по автозаправочным станциям якобы остаются допустимыми.

Кроме того, США должны выступить гарантом выполнения договорённостей. В противном случае такое соглашение практически не будет иметь смысла, считает директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова, эксперт по энергетическим вопросам Владимир Омельченко.

"А в перечне целей, который должна указать Украина, — вся энергетическая инфраструктура плюс инфраструктура, связанная с жизнеобеспечением страны, а не только АЗС. Сюда же входят продуктовые склады, потом все пункты реализации продукции для населения — магазины разные, ТРЦ и многое другое", — комментирует Фокусу эксперт.

По мнению Омельченко, переговоры должны проходить на официальном уровне, а стороны обязаны заранее и максимально чётко закрепить перечень объектов, по которым запрещено наносить удары. Без этого любые заявления о перемирии теряют практический смысл и оставляют России пространство для манипуляций.

В таком случае Москва сможет продолжать наносить удары по тем объектам, которые ей выгодно не относить к защищённой инфраструктуре, одновременно используя Вашингтон для давления на Киев. В результате может возникнуть ситуация, при которой Россия сохранит возможность атаковать выбранные цели, а Украина окажется ограничена в ответных действиях.

"Вот я думаю, в данном заявлении Трампа прослеживается цель России не столько в перемирии, сколько через Трампа заставить Украину не обстреливать российские НПЗ. С одной стороны. А с другой стороны — создать такой туман войны. То есть большой уровень неопределённости. И манипулировать через это позицией Трампа. И эти заявления о перемирии без подтверждения сторон — это политическая игра, без конкретных шагов", — подчёркивает Омельченко.

Накануне президент США Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим объектам. По словам главы Белого дома, украинские атаки на НПЗ провоцируют дефицит дизельного топлива.

Как ранее сообщал Фокус, Россия меняет тактику ударов по украинской инфраструктуре. После складов, торговых центров и портовых объектов под атаки начали попадать пункты пропуска на приграничных территориях и АЗС в глубине страны, в том числе в Киеве. По данным украинской разведки, у противника есть список из 50 автозаправочных станций только в столице и Киевской области.