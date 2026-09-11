РФ готовит удары по 50 АЗС: что еще есть в списке целей и зачем Кремль меняет тактику

Россия меняет тактику ударов: после складов, ТЦ и портовой инфраструктуры под удар пошли пункты пропуска на приграничье и АЗС в глубине страны, включая Киев. По данным украинской разведки, у врага есть список из 50 заправок только в столице и области. Опрошенные Фокусом военные эксперты признают: защита слабая, ответить зеркально нам почти нечем, а новая цель — не только экономика, но и моральное состояние населения.

На этой неделе российские удары видоизменились. Кроме складов, торговых центров, офисных помещений, железнодорожной и портовой инфраструктуры, предприятий, удары стали наноситься по пунктам пропуска на приграничье и по АЗС в глубине страны, в частности, в Киеве. Число раненых и убитых граждан постоянно растёт.

Киев, 8 сентября во время массированной ракетно-дроновой атаки один из ударов пришёлся по складу. В целом в Киеве были повреждены как минимум 14 зданий, включая склады и другие объекты инфраструктуры. 10 сентября в столице снова были повреждены складские площади и офисные здания.

В Киевской области в ночь с 3 на 4 сентября сгорел склад ВОЗ с медицинской гуманитарной помощью.

Видео дня

В Сумах российский беспилотник ударил непосредственно по ТРЦ. На второй день его снова атаковали.

В Днепре 10 сентября досталось предприятию международной аграрной компании Bunge, выпускающему подсолнечное масло "Олейна". А также большому складу супермаркетов VARUS.

В Сумской, Запорожской, Харьковской областях были разбиты локомотивы пассажирских поездов.

В Старокозачьем Одесской области 9 сентября российские дроны атаковали международный пункт пропуска Украина–Молдова. Это важный объект сухопутной торговой и логистической сети Украины.

А 10 сентября реактивный беспилотник ударил по автозаправочной станции Ukrnafta в Киеве на Окружной. На следующий день утром под ударом оказались ещё две АЗС Ukrnafta в столице в двух районах города.

По плану врага — уничтожение 50 АЗС

По данным украинской разведки, россияне планируют наносить удары по заправкам. У них есть списки заправок, фактически со всеми адресами, по которым они собираются работать, рассказывает Фокусу военный разведчик Денис Ярославский.

"Мы получили позавчера список плановых целей врага, там порядка пятидесяти АЗС у них, в Киеве и Киевской области в том числе. Все наши НПЗ и так давно уже повреждены, а АЗС они будут выбивать. Мы тоже выбиваем их НПЗ и АЗС. Мы сейчас идём по выбранному ими пути эскалации, к сожалению. А эскалация — это сначала тупик, потом катастрофа", — отметил Ярославский.

Увы, защита слабовата, признаётся военнослужащий. Сейчас надо ставить акцент на усиление частных ПВО, которые начал создавать Фёдоров. Эти частные ПВО заходят со своими перехватчиками и разработками и тестируют их. Чем больше частных ПВО будет на рынке, тем больше будет разнообразия дронов, которые будут сбивать. Это плюс, и на это нужно делать акцент. Этот момент надо отрегулировать.

С другой стороны, можно было бы давно спрятать как можно больше АЗС под землю. Есть понятие "холодные заправки" — они использовались ещё в СССР, а сейчас используются в Финляндии для заправки гусеничной лыжной техники. Это фактически когда вся инфраструктура спрятана под землёй. Наверху стоит только шланг колонки: приложил карточку — и всё.

"Такую заправку бить бесполезно. Дрон стоит пять-десять тысяч долларов, а "Шахед" — двести тысяч долларов. А колонка за две тысячи долларов восстанавливается сразу, и под землю всё равно никто не добьёт. Но крупные сети АЗС на одном из совещаний пока отказались от этой схемы. Первый фактор: самый большой заработок идёт от магазинов при заправках — одна заправка приносит до ста тысяч долларов в основном благодаря магазинам. Второй фактор: они не хотят уходить в розничную подземную генерацию, потому что боятся появления множества "чернушников" на рынке. Все знают сети ОККО, WOG и едут туда, потому что их знают. А когда появятся разливайки на каждом шагу, они переживают за чёрный рынок. Поэтому бизнес решил: лучше усиливать оборону, но не уходить в эту историю", — подчёркивает Ярославский.

В группе риска не только АЗС и склады, но и мосты и водоканал

К сожалению, вероятно увеличение ударов и по торговым центрам. Но так как мы выбили Wildberries, они атаковали Rozetka, Новую почту.

"Противник понимает, что всё синхронно, поэтому держит некий баланс — не потому, что не хочет бить, а потому что понимает: мы тоже можем ударить по стеклянным зданиям Москва-Сити, если они ударят по такому же зданию в столице", — отмечает Ярославский.

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А ещё, разведчик уверен, что в плановых целях противника — мосты. И об этом он не раз предупреждал и просил обратить внимание на их защиту, особенно в крупных городах.

"Мне позвонили из командования коммуникации, говорят: "Пожалуйста, не разгоняйте панику", ну, как обычно. Хотя мосты есть в плановых целях. Но и не стоит сбрасывать со счетов очистные сооружения в крупных городах", — подчёркивает Ярославский.

В свою очередь военный эксперт Олег Жданов считает, что они могут ударить по мостам, но, скорее всего, боятся наших ответных ударов — у них мостов намного больше, чем у нас. Поэтому вряд ли рискнут. Так же и с атомной энергетикой: они могут гасить наши станции, ударяя по подстанциям. Но мы тоже можем бить по их подстанциям. Поэтому особых ударов сейчас нет. Будут или нет — трудно сказать. Вот сейчас взялись за АЗС, а кроме станций они постараются нам водоканал и систему очистных сооружений развалить, но пока они это не трогают.

"Точно сказать, куда будут бить в следующий раз, довольно сложно. Целью могут быть даже большие супермаркеты — они, кстати, довольно часто сейчас по ним стали попадать, и последняя вот атака тоже была ударом по супермаркету, и предыдущие атаки возле супермаркета упали дроны. Хотя, с другой стороны, они частично переносят огонь в глубь страны, в центральную и западную часть, где могут атаковать любой объект — от складов до предприятий", — отмечает Фокусу эксперт.

"Нам нечем защищаться и нечем отвечать"

Но, как отмечает военный эксперт, ответить зеркально мы не можем. Наши дроны почти не изменились в техническом плане, в плане их характеристик. Поэтому россияне уже набили руку их сбивать. На боевом дежурстве у них военная авиация — вертолёты и истребители поднимают для борьбы с нашими дронами.

"А мы как летали на этих двигателях внутреннего сгорания, так и летаем. Если применяем дроны, то на короткие дистанции, по Крыму, Краснодарскому краю. Это только в последнее время начали мелькать такие названия, как "Поляниця", "Рута", а так мы в средних веках остались по технологиям. Ответить нечем. Заявляли, что есть крылатая ракета "Нептун", рассчитанная на тысячу километров. Но я так понимаю, что нет гособоронзаказа на её производство. Вот вопрос очень интересный: где наша баллистика. Так что отвечать нечем, и Штилерман где-то пропал, а обещал запустить серийное производство", — подчёркивает Жданов.

По словам эксперта, с одной стороны, нам нечем защищаться, а с другой — нечем и отвечать. Министр Фёдоров больше года занимал этот пост, и всё это время все знали, что китайцы строят завод по производству реактивных двигателей. Все понимали, что будет реактивный дрон. А мы год ждали, когда прилетит реактивный "Шахед". Он прилетел — и теперь летает.

"Вроде есть 4 вида дронов-перехватчиков собственной разработки, испытания уже провели, и если нам удастся наладить их массовое производство в кратчайшие сроки, то всё может измениться. Ситуация по реактивным дронам не такая критическая: их не сотни, как дронов с двигателями внутреннего сгорания, которые летели по 500–700 штук. С теми действительно надо было бороться. А реактивные сегодня летят по 2–5 штук, но непрерывно. Если мы начнём производить дроны-перехватчики, то облегчим себе задачу. Когда это будет — непонятно", — отметил Олег Жданов.

Война на выживание населения

По мнению военного разведчика Дениса Ярославского, сегодня идёт война, направленная на истребление не просто экономики. Экономику мы можем ещё подпитывать, потому что у нас есть западные партнёры, которые, в принципе, нам наполняют экономику своей помощью. Ставится цель на выбивание и дестабилизацию морального состояния населения, чтобы выезжало больше людей, вот просто чтобы больше оттока было из Киева, из крупных городов. Это основная задача.

"Смотрите, если вы пообщаетесь с психологами профессионально, то они вам все скажут, что вот как раз на пятый год войны вся страна вошла в состояние депрессии. Даже самые стойкие сейчас уже задумываются о том, чтобы забрать детей, потому что в школах постоянно тревоги, просто пропадает детская жизнь, и выехать куда-то. То есть на это и направлено. Они поэтому, зная этот психологический фактор, системно будут наносить удары в два или в четыре ночи, однозначно, для того, чтобы все посыпались. То есть это такое постоянное напряжение, когда человек не высыпается, он в стадию депрессии влетает, как паровоз на всей скорости", — отметил Ярославский.

А тем временем, премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил о новых угрозах, которые ждут Европу на восточной границе. О этих угрозах поляков предупредило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. По словам Туска, "сегодня вечером" удалось предотвратить диверсию, которую РФ планировала совершить на контрольно-пропускном пункте между Польшей и Украиной.

Россия наносит удары по Украине только что выпущенными реактивными "шахедами", поддерживая постоянную интенсивность давления. Ежедневно в среднем запускается до полусотни дронов, а средства борьбы с ними, к сожалению, все еще находятся на стадии разработки.