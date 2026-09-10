РФ готовила диверсию на КПП Украины с Польшей: о каких новых угрозах предупредило ЦРУ (видео)

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил о новых угрозах, которые ждут Европу на восточной границе. О этих угрозах поляков предупредило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. По словам Туска, "сегодня вечером" удалось предотвратить диверсию, которую РФ планировала совершить на контрольно-пропускном пункте между Польшей и Украиной. Какие новые угрозы могут возникнуть на границе Украины с европейскими странами?

Заявление Туска о новых угрозах, диверсиях, провокациях и саботаже со стороны РФ прозвучало во время встречи премьер-министров стран Вышеградской группы (V4) в Братиславе. Польский чиновник сообщил, что удалось предотвратить непосредственную угрозу для одного КПП на границе Польши и Украины. Что именно угрожало людям, не уточняется, и также не ясно, на каком из 18 пунктов могло произойти несчастье. Туск сказал, что польская и украинская разведки сотрудничали, и поэтому угрозу удалось предотвратить.

Удары РФ по КПП — предупреждение Туска, см. с 1:21:20

Премьер-министр Польши напомнил, что РФ уже наносила удары по контрольно-пропускным пунктам, например, на границе Украины с Молдовой, и предупредил, что это произойдет и в других точках.

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"[Прошлой ночью] благодаря сотрудничеству наших и украинских служб нам удалось предотвратить прямую угрозу для одного из пограничных переходов. Мы также ожидаем аналогичных действий на пограничных переходах с Украиной в других странах, в частности в Польше. Мы должны быть готовы к различным провокациям такого рода. И также — к внутреннему саботажу, ведь мы уже много раз становились его жертвами", — сказал Туск.

Во время выступления перед коллегами из Чехии, Словакии и Венгрии Дональд Туск заявил, что видел свежий отчет ЦРУ о планах РФ на ближайшие месяцы. Чиновник не уточнил, о каких конкретных действиях россиян предупредили американские спецслужбы, но подчеркнул, что существует угроза для восточных границ ЕС.

"Я уже много месяцев говорю об этом и предупреждаю — нужно быть готовыми к различным сценариям. И Польша, и вся Европа должны быть готовы к различным сценариям. Это касается ситуации не только на российско-украинском фронте, но и на восточном фланге Европейского Союза", — предупредил Туск.

Удары РФ по КПП — подробности

Отметим, что в сентябре РФ нанесла серию ударов по КПП на границе Украины с другими европейскими странами. Под ударом оказались контрольно-пропускные пункты на границе Молдовы и Румынии, которые расположены в зоне досягаемости оружия РФ при запусках, условно, из Крыма. Например, 1 сентября был нанесен удар по КПП "Орловка" на границе с Румынией. В ГПСУ сообщили, что россияне попали в здания, начался пожар, а данных о раненых не было. Еще один случай — это атака на КПП "Старокозаче" на границе с Молдовой в ночь с 8 на 9 сентября: погибли два человека. Тогда же пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что в последнее время РФ атаковала пять КПП: четыре — на границе с Молдовой, один — на границе с Румынией.

Напоминаем, что вечером 10 сентября появилось заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, в котором он объяснил, почему россияне наносят удары по Украине и планируют ли они прекратить это.