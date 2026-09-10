РФ готувала диверсію на КПП України з Польщею: про які нові загрози попередило ЦРУ (відео)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив про нові загрози, які очікують Європу на східному кордоні. Про ці загрози поляків попередило Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США. Зі слів Туска, "сьогодні увечері" вдалось запобігти диверсії, яку РФ планувала здійснити на контрольно-пропускному пункті Польщі та України. Які нові загрози можуть виникнути на кордоні України з європейськими країнами?

Заява Туска щодо нових загроз, диверсії, провокацій та саботажу з боку РФ пролунала під час зустрічі прем’єрів країн Вишеградської групи (V4) у Братиславі. Польський посадовець повідомив, що уникли безпосередньої загрози для одного КПП на кордоні Польщі та України. Що саме загрожувало людям, не уточнюється, і також не ясно, на якому з 18 пунктів могло статись нещастя. Туск сказав, що співпрацювали польська та українська розвідки, і тому загрозу відвернули.

Удари РФ по КПП — попередження Туска див. з 1:21:20

Польський прем'єр нагадав, що РФ вже проводила атаки на КПП, наприклад, на кордоні України з Молдовою, та попередив, що це станеться в інших точках.

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"[Минулої ночі] завдяки співпраці наших служб та українських, нам вдалося уникнути прямої загрози для одного з прикордонних переходів. Ми також очікуємо аналогічних дій на прикордонних переходах з Україною в інших країнах, зокрема в Польщі. Ми маємо бути готові до різних провокацій такого роду. І також — до внутрішнього саботажу, бо ми вже багато разів ставали його жертвами", — сказав Туск.

Під час виступу перед колегами Чехії, Словаччини та Угорщини Дональд Туск сказав, що бачив свіжий звіт від ЦРУ про плани РФ на найближчі місяці. Посадовець точне не розповів, про які конкретні дії росіян попередили американські спецслужби, але наголосив, що є загроза для східних кордонів ЄС.

"Я вже багато місяців про це кажу та попереджаю — необхідно очікувати різних сценаріїв. І Польща, і вся Європа повинні бути готові до різних сценаріїв. Це стосується ситуації не лише на російсько-українському фронті, а й на східному фланзі Європейського Союзу", — попередив Туск.

Удари РФ по КПП — деталі

Зазначимо, у вересні РФ завдала серії ударів по КПП на кордоні України з іншими європейськими країнами. Під ударом опинились контрольно-пропускні пункти на кордоні Молдови та Румунії, які розташовані у зоні досяжності зброї РФ при пусках, умовно, з Криму. Наприклад, 1 вересня стався удар по КПП "Орлівка" на кордоні з Румунією. У ДПСУ повідомили, що росіяни влучили по будівлях, почалась пожежа, а про поранених даних не було. Ще один випадок — це атака на КПП "Старокозаче" на кордоні з Молдовою в ніч з 8 на 9 вересня: загинуло двоє людей. Тоді ж речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що останнім часом РФ атакували п'ять КПП: чотири — на кордоні з Молдовою, один — на кордоні з Румунією.

Нагадуємо, увечері 10 вересня з'явилась заява речник Путіна Дмитра Пєскова, який пояснив, чому росіяни б'ють по Україні та чи планують спинятись.