РФ атакувала кордон із Молдовою: не працює пункт пропуску "Старокозаче", є загиблі цивільні

Дрони влучили по інфраструктурі пункту пропуску та прилеглій території. Є загиблі та поранені серед цивільних.

Вночі росія атакувала ударними БпЛА міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення Тудора (Республіка Молдова) — "Старокозаче" (Україна). Дрони влучили по інфраструктурі пункту пропуску та прилеглій території, виникли пожежі, повідомляє ДПСУ.

"На жаль, є постраждалі та загиблі серед цивільного населення, які перебували біля пункту пропуску. Наразі оформлення громадян і транспортних засобів на цьому напрямку кордону тимчасово призупинено. Про ситуацію поінформовано суміжну сторону", — повідомили прикордонники.

Прикордонна поліція Молодови підтвердила, що прикордонний пункт був атакований між 23:35 та 00:05. Один дрон влучив у пункт пропуску, ще два впали поруч.

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"О 23:35 усіх осіб у пункті пропуску було евакуйовано. А близько 23:40 мобільний патруль Прикордонної поліції почув чотири вибухи та помітив світло, що утворилося від вибухів, на території України. У цей час на території України було зареєстровано повітряну тривогу", — зазначили у поліції.

О 01:45, Державна прикордонна служба України повідомила, що внаслідок атаки дрона на прикордонний пункт пропуску "Старокозаче" двоє цивільних осіб загинули та ще двоє отримали поранення. Їхнє громадянство ще не встановлено.

На території Республіки Молдова вжито всіх процесуальних заходів, передбачених законодавством.

У прикордонній зоні на території Республіки Молдова не виявлено жодних фрагментів дрона чи інших предметів, що становлять загрозу безпеці населення.

Нагадаємо, вночі 20 серпня РФ атакувала дронами пункт пропуску на кордоні України з Молдовою. Унаслідок масованого удару також пошкоджена цивільна інфраструктура в Києві, Київській, Одеській та Чернігівській областях.

У ніч на 9 вересня російська армія запустила ударні реактивні безпілотники по українських містах. Відомо про влучання та руйнування зокрема у Дніпрі, Миколаєві і Харкові, влада повідомила про поранених. У Києві також лунали вибухи на тлі атаки.