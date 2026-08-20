Росія атакувала дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою, — Зеленський

Росія вночі 20 серпня атакувала дронами пункт пропуску на кордоні України з Молдовою. Унаслідок масованого удару також пошкоджена цивільна інфраструктура в Києві, Київській, Одеській та Чернігівській областях.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, російські війська застосували балістичні та крилаті ракети, а також дрони.

У Києві пошкоджені житлові будинки, зокрема багатоповерхівка зі зруйнованими верхніми поверхами, дитяча лікарня та школа. Станом на момент повідомлення відомо про 12 загиблих у столиці та одну загиблу людину в області. Ще близько 40 людей отримали поранення.

На Одещині російські дрони вдарили по пункту пропуску на кордоні з Молдовою. На Чернігівщині пошкоджена газова інфраструктура.

Аварійно-рятувальні роботи на місцях ударів тривають. До ліквідації наслідків залучені рятувальники, медики, поліцейські та комунальники.

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Зеленський заявив, що Україні потрібні засоби для перехоплення балістичних ракет. За його словами, робота над програмою FREYJA триває, однак перехоплювачі для систем Patriot поки що залишаються необхідними.

Нагадаємо, за даними мера Києва Віталія Кличка, внаслідок масованої атаки на столицю 20 серпня загинули 12 людей, ще 33 отримали поранення.

21 серпня у Києві оголосили День жалоби за загиблими. У місті скасували розважальні заходи, а на будівлях комунальних установ приспустили прапори.

Під час атаки люди опинилися заблокованими у двох житлових будинках та шкільному укритті. Рятувальники проводили роботи з їхнього визволення.

У ніч на 20 серпня Росія завдала масованого удару по Україні. Руйнування та пожежі також зафіксували на Сумщині та Одещині.

Після балістичної атаки частина Києва та Броварів залишилася без електрики. У столиці також пошкоджена дитяча лікарня.