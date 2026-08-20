Наслідки нічної атаки на Україну: у Києві загинули шестеро людей, є постраждалі (фото)

Унаслідок нічної атаки Росії на Україну 20 серпня загинули люди та зафіксовані руйнування у Києві, на Сумщині та Одещині. У столиці кількість загиблих зросла до шести, постраждали 33 людини.

Про ситуацію у Києві повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У Святошинському, Солом’янському та Дарницькому районах зафіксували влучання, руйнування і пожежі.

У Святошинському районі влучання сталося на території промислового об’єкта. Там горіли дві складські будівлі площею 500 і 1000 кв. м, ще одна складська будівля площею 500 кв. м також загорілася. Під час робіт рятувальники ДСНС виявили загиблу людину та проводили деблокування людини з-під завалів.

У Солом’янському районі в дев’ятиповерховому житловому будинку зруйновані 8-й і 9-й поверхи. Пожежа виникла на рівні 7–9 поверхів. Також вибиті вікна в житлових будинках і медичному закладі, горіли автомобілі, гаражі та магазин.

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Наслідки атаки на Київ Фото: ДСНС Києва Наслідки атаки на Київ Фото: ДСНС Києва

Кличко повідомляв про пошкодження приміщення дитячої лікарні та заблокованих людей в укриттях. За даними ДСНС, люди були заблоковані у двох житлових будинках та укритті школи.

У Дарницькому районі зафіксували влучання на території нежитлового об’єкта. Загорілися складські приміщення та автомобілі на площі близько 1000 кв. м. Рятувальники врятували одну людину та передали її медикам.

За даними ДСНС України, кількість загиблих у столиці зросла до шести, ще 33 людини постраждали. Рятувальники деблокували з-під завалів двох людей та продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

Сумщина

Про наслідки атаки повідомила поліція Сумської області. Вночі російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Охтирці.

Поранення отримали 12 людей, серед них двоє дітей. Пошкоджені багатоквартирний будинок, 13 приватних осель, господарська споруда та гараж.

Рятувальники гасять пожежу на Сумщині Фото: Національна поліція Рятувальники гасять пожежу на Сумщині Фото: Національна поліція

На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки.

Одещина

Про наслідки атаки повідомила ДСНС України. Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа на об’єкті паливно-енергетичної інфраструктури.

Рятувальники гасять пожежу на Одещині Фото: ДСНС Рятувальники гасять пожежу на Одещині Фото: ДСНС

За попередньою інформацією, постраждала одна людина. До ліквідації наслідків залучили 54 рятувальників і 16 одиниць техніки, а також пожежний потяг “Укрзалізниці”, підрозділ Нацгвардії та місцеву пожежну команду.

Деталі атаки на Україну

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 20 серпня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами “Іскандер-М” та 93 ударними БпЛА і безпілотниками-імітаторами. ППО збила або подавила одну балістичну ракету та 62 дрони.

Інфографіка атак на Україну Фото: Повітряні сили України

Влучання ракет і ударних БпЛА зафіксували на 20 локаціях.

Нагадаємо, після балістичної атаки частина Києва та Бровари залишилися без електропостачання.

Також мер Києва Віталій Кличко повідомляв про пошкодження дитячої лікарні внаслідок нічного обстрілу столиці.