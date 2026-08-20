Последствия ночной атаки на Украину: в Киеве погибли шестеро людей, есть пострадавшие (фото)

В результате ночной атаки России на Украину 20 августа погибли люди и были зафиксированы разрушения в Киеве, Сумской и Одесской областях. В столице число погибших возросло до шести, пострадали 33 человека.

О ситуации в Киеве сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В Святошинском, Соломенском и Дарницком районах зафиксированы попадания, разрушения и пожары.

В Святошинском районе попадание произошло на территории промышленного объекта. Там горели два складских здания площадью 500 и 1000 кв. м, ещё одно складское здание площадью 500 кв. м также загорелось. В ходе работ спасатели ГСЧС обнаружили погибшего человека и проводили спасение человека из-под завалов.

В Соломенском районе в девятиэтажном жилом доме разрушены 8-й и 9-й этажи. Пожар возник на уровне 7–9 этажей. Также выбиты окна в жилых домах и медицинском учреждении, горели автомобили, гаражи и магазин.

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Последствия атаки на Киев Фото: ГСЧС Киева Последствия атаки на Киев Фото: ГСЧС Киева

Кличко сообщал о повреждении здания детской больницы и о людях, оказавшихся в заблокированных убежищах. По данным ГСЧС, люди оказались заблокированы в двух жилых домах и в школьном убежище.

В Дарницком районе зафиксирован попадание снаряда на территории нежилого объекта. Загорелись складские помещения и автомобили на площади около 1000 кв. м. Спасатели спасли одного человека и передали его медикам.

По данным ГСЧС Украины, число погибших в столице возросло до шести, ещё 33 человека получили травмы. Спасатели извлекли из-под завалов двух человек и продолжают ликвидировать последствия атаки.

Сумская область

О последствиях атаки сообщила полиция Сумской области. Ночью российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Ахтырке.

Ранения получили 12 человек, в том числе двое детей. Повреждены многоквартирный дом, 13 частных домов, хозяйственная постройка и гараж.

Спасатели тушат пожар в Сумской области Фото: Национальная полиция Спасатели тушат пожар в Сумской области Фото: Национальная полиция

На местах попаданий работали следственно-оперативные группы и саперы.

Одесская область

О последствиях атаки сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины. В результате попадания на объекте топливно-энергетической инфраструктуры возник масштабный пожар.

Спасатели тушат пожар в Одесской области Фото: ГСЧС Спасатели тушат пожар в Одесской области Фото: ГСЧС

По предварительным данным, пострадал один человек. К ликвидации последствий были привлечены 54 спасателя и 16 единиц техники, а также пожарный поезд "Укрзализныци", подразделение Национальной гвардии и местная пожарная команда.

Подробности нападения на Украину

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 20 августа Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 93 ударными БПЛА и беспилотниками-имитаторами. ПВО сбила или подавила одну баллистическую ракету и 62 дрона.

Инфографика атак на Украину Фото: Повітряні сили України

Попадания ракет и ударных БПЛА были зафиксированы в 20 точках.

Напомним, что после баллистической атаки часть Киева и Бровары остались без электроснабжения.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждениях детской больницы в результате ночного обстрела столицы.