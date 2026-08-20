Последствия ночной атаки на Украину: в Киеве погибли шестеро людей, есть пострадавшие (фото)
В результате ночной атаки России на Украину 20 августа погибли люди и были зафиксированы разрушения в Киеве, Сумской и Одесской областях. В столице число погибших возросло до шести, пострадали 33 человека.
О ситуации в Киеве сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
В Святошинском, Соломенском и Дарницком районах зафиксированы попадания, разрушения и пожары.
В Святошинском районе попадание произошло на территории промышленного объекта. Там горели два складских здания площадью 500 и 1000 кв. м, ещё одно складское здание площадью 500 кв. м также загорелось. В ходе работ спасатели ГСЧС обнаружили погибшего человека и проводили спасение человека из-под завалов.
В Соломенском районе в девятиэтажном жилом доме разрушены 8-й и 9-й этажи. Пожар возник на уровне 7–9 этажей. Также выбиты окна в жилых домах и медицинском учреждении, горели автомобили, гаражи и магазин.
Кличко сообщал о повреждении здания детской больницы и о людях, оказавшихся в заблокированных убежищах. По данным ГСЧС, люди оказались заблокированы в двух жилых домах и в школьном убежище.
В Дарницком районе зафиксирован попадание снаряда на территории нежилого объекта. Загорелись складские помещения и автомобили на площади около 1000 кв. м. Спасатели спасли одного человека и передали его медикам.
По данным ГСЧС Украины, число погибших в столице возросло до шести, ещё 33 человека получили травмы. Спасатели извлекли из-под завалов двух человек и продолжают ликвидировать последствия атаки.
Сумская область
О последствиях атаки сообщила полиция Сумской области. Ночью российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Ахтырке.
Ранения получили 12 человек, в том числе двое детей. Повреждены многоквартирный дом, 13 частных домов, хозяйственная постройка и гараж.
На местах попаданий работали следственно-оперативные группы и саперы.
Одесская область
О последствиях атаки сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины. В результате попадания на объекте топливно-энергетической инфраструктуры возник масштабный пожар.
По предварительным данным, пострадал один человек. К ликвидации последствий были привлечены 54 спасателя и 16 единиц техники, а также пожарный поезд "Укрзализныци", подразделение Национальной гвардии и местная пожарная команда.
Подробности нападения на Украину
По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 20 августа Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 93 ударными БПЛА и беспилотниками-имитаторами. ПВО сбила или подавила одну баллистическую ракету и 62 дрона.
Попадания ракет и ударных БПЛА были зафиксированы в 20 точках.
Напомним, что после баллистической атаки часть Киева и Бровары остались без электроснабжения.
Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждениях детской больницы в результате ночного обстрела столицы.