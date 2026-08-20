В Киеве повреждена детская больница, по городу пожары: что известно о первых последствиях атаки

В ночь на 20 августа россияне нанесли массированный удар по столице с использованием баллистических и гиперзвуковых ракет "Циркон". В Киеве вспыхнули пожары, власти сообщают об ударе по детской больнице.

Разрушения и пожары в результате вражеского обстрела фиксируются как минимум в трех районах столицы: Дарницком, Соломенском и Святошинском. Фокус собрал информацию о том, что известно о первых последствиях атаки россиян.

Около 00:10 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании вражеских ракет в Святошинском районе. Там удар пришелся по территории нежилой застройки. Также были зафиксированы удары по Дарницкому району столицы, где также горят нежилые помещения.

Киевская городская военная администрация сообщила, что последствия атаки также зафиксированы в Соломенском районе. Там повреждения получил пятиэтажный жилой дом. Мэр позже уточнил, что возле дома упали обломки российской ракеты, из-за чего в здании выбило окна и возник пожар.

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Около 00:20 Кличко также сообщил, что зафиксированы вызовы медиков в Дарницкий и Соломенский районы столицы. В Соломенском районе в результате атаки повреждено здание детской больницы. В здании выбиты окна, на территории загорелись автомобили. Также в Соломенском районе, по предварительным данным, люди оказались заблокированными в укрытии, сообщил мэр.

В то же время в Святошинском районе Киева под обстрелом оказались складские помещения. Там вспыхнули пожары и зафиксированы разрушения, сообщил Кличко. По данным КМВА, в результате обрушения нежилого здания под завалами в Святошинском районе могли оказаться люди.

Кроме того, в Соломенском районе зафиксированы повреждения жилого дома и возгорание возле расположенных неподалеку гаражей.

По состоянию на 00:55 в Киеве в результате нападения россиян ранены как минимум 4 человека, сообщил мэр. По данным КГВА, ранены как минимум 3 человека, еще 1 человек погиб. Информация о последствиях уточняется.

Очевидцы сообщают о скачках напряжения

После ракетного обстрела Киева и области в сети появились сообщения о перебоях с электроснабжением. Журналист Андрей Смолий отметил, что в Киеве и области фиксируются скачки напряжения, а в Броварах и Броварском районе отключилось электричество.

В местных группах пишут, что в Броварах свет пропал лишь частично.

На момент публикации официальных данных об этом не было.

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Напомним, поздно вечером 19 августа и после полуночи россияне запустили более десятка ракет по Киеву и области: в столице прогремели мощные взрывы и вспыхнули пожары.

Кроме того, 19 августа россияне обстреляли Житомир "Шахедами": в результате обстрела погибли полицейские, а многие люди получили ранения.