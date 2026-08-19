Атака "Бандероли" в Житомире: погибли двое полицейских, много раненых (фото)

И.о. главы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе рассказал о последствиях удара России по Житомиру, который произошел днем 19 августа. По словам Цуцкиридзе, погибли двое сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, еще 20 человек получили ранения. На фото с места событий — разрушения, произошедшие в результате попадания российской реактивной ракеты "Бандероль" в центре мирного города.

Российская "Бандероль" попала в здание главного управления Национальной полиции Житомирской области, подтвердил Цуцкридзе. В результате попадания начался пожар на крыше и в помещениях на четвёртом этаже. Начальник Нацполиции подчеркнул, что россияне в очередной раз нанесли удар по городу, чтобы причинить вред сотрудникам, которые "ежедневно работают ради безопасности других".

Цуцкридзе опубликовал фото с места попадания реактивной ракеты "Бандероль" в Житомире. На одном из кадров видны куски строительных материалов, которые большими слоями лежат посреди двора. На другом — осколки стекла и другие куски строительных материалов рядом с входом в учреждение.

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Удар по Житомиру — здание полиции после удара "Бандероли" 19 августа Фото: Национальная полиция

На других фотографиях зафиксировали работу спасателей и врачей: несколько спецмашин стоят возле места попадания, в то время как сотрудник ГСЧС поднимается в корзине для тушения пожара на крыше четырёхэтажного дома.

Удар по Житомиру — спасатели после удара "Бандероли" 19 августа Фото: Национальная полиция

В сообщении главы Нацполиции выражается скорбь по погибшим коллегам, а также выражается благодарность правоохранителям, которые "несмотря на боль и утрату, остаются на своих постах".

"Этот взрыв унес жизни двух полицейских. По меньшей мере 20 человек пострадали. Сегодня погибли наши коллеги. Для Национальной полиции это невосполнимая утрата", — говорится в заявлении Цуцкиридзе.

Удар по Житомиру — что произошло 19 августа

Отметим, что около 16 часов 19 августа в группах Житомира появились сообщения о громких взрывах в городе, и стали публиковаться кадры с дымом на месте попадания. Кроме того, появились фотографии с ранеными людьми. Глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко сообщил, что произошло попадание по зданию Нацполиции: сначала речь шла о реактивном дроне, позже — о реактивной ракете "Бандероль". Чиновник не сообщил о последствиях российского удара, но в местных пабликах писали, что удар мог быть нанесен "по бульвару". В то же время Воздушные силы ВСУ сообщили о появлении ракеты "Бандероль" над Украиной. В частности, первая информация поступила около 15:35: средство поражения заметили над Киевской областью, и оно летело в сторону Малина и Житомира. Расстояние от российско-украинской границы до Житомира — около 360 км (по прямой).

Ранее Фокус писал о ракете "Бандероль", которую раньше называли баражующим боеприпасом. В августе 2026 года ГУР Минобороны сообщило, что россияне наладили серийное производство этого средства поражения. Основные технические характеристики ракеты "Бандероль" — скорость около 600 км/ч, дальность — около 400 км. Ориентировочная цена ракеты S8000 "Бандероль", которая убила двух полицейских в Житомире, — от 100 до 500 тыс. долл. (оценка 2025 года).

Напоминаем, что 17 августа Воздушные силы ВСУ сообщили о ракете "Бандероль" РФ, которая попала на территорию Молдовы. Позже полиция Молдовы показала последствия попадания российской "Бандероли" посреди кукурузного поля.