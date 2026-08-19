Российска реактивная ракета "Бандероль" попала в здание полиции в Житомире: что известно

Реактивная ракета России попала в здание главного управления Национальной полиции Житомирской области, сообщили в военной администрации. Информация о пострадавших уточняется.

На месте попадания работают спасатели ГСЧС, врачи и другие службы, говорится в сообщении главы Житомирской ОГА Виталия Бунечка. В сети пишут, что речь может идти о попадании ракеты-боеприпаса типа "Бандероль", хотя чиновник упомянул дрон.

"Враг атаковал Житомир реактивными дронами. Есть попадания в здание Главного управления Национальной полиции в Житомирской области. На месте работают спасатели ГСЧС, бригады скорой медицинской помощи и все необходимые специальные службы. Информация о погибших и пострадавших в настоящее время уточняется", — написал чиновник.

Между тем в сети появились фотографии с места событий, на которых запечатлены раненые после удара РФ по Житомиру: "Фокус" не публикует эти кадры из этических соображений. Как уточняется в Telegram-канале журналиста Андрея Смолия со ссылкой на местные паблики, возможно, произошло попадание по бульвару, где находились люди. Кроме того, отмечается, что количество раненых велико.

Відео дня

Удар по Житомиру — последствия попадания "Бандероли" РФ 19 августа Фото: Скриншот

Удар по Житомиру — подробности атаки РФ 19 августа

Военно-воздушные силы ВСУ сообщили о воздушной атаке ракет "Бандероль", которые представляли угрозу для северных областей Украины. В частности, в 15:35 поступила информация о боевом объекте, который оказался в районе Малина в Житомирской области и двигался на запад.

Удар по Житомиру — Воздушные силы о "Бандероле" РФ 19 августа Фото: Скриншот

Воздушное командование и органы власти пока официально не подтвердили, что речь идет о попадании ракеты-боеприпаса типа "Бандероль" в Житомире.

"Бандероль" — это средство поражения ВС РФ, которое сначала называли баражирующим боеприпасом, но позже на военном портале появилась информация от ГУР Минобороны, в которой это оружие называли "ракеты S8000". Основные технические характеристики ракеты-баражующего боеприпаса "Бандероль" — дальность до 400 км, скорость около 600 км/ч, вес боевой части 50 кг, запуск с БПЛА "Орион" и наземных пусковых установок, оснащена турбореактивным двигателем Swiwin SW800Pro китайского производства. Российская ракета имеет комбинированную систему навигации: навигация по спутниковому сигналу, адаптивная антенна для защиты от помех, инерционная система для самостоятельного полёта по маршруту. Согласно данным ГУР, обновленная ракета запущена в серийное производство.

Отметим, что в августе стало известно о попадании ракеты "Бандероль" на территорию Молдовы. Российская ракета нанесла удар по Одесской области, затем пересекла молдавскую границу и упала в поле в 27 км от границы.

Напоминаем, что в августе военный эксперт рассказал, какие угрозы для Украины возникнут в случае, если РФ начнёт запускать ракеты "Бандероли" с наземных пусковых платформ.