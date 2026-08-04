РФ ищет возможности запускать "Бандероли" с наземной платформы: эксперт предупредил об угрозах

Россия ищет возможность запускать ракету "Бандероль" с наземных платформ, чтобы сделать атаки менее предсказуемыми для Украины. В то же время подтверждение такого способа запуска есть только с российской стороны, а наземный старт может существенно сократить дальность применения.

Об этом сообщил авиационный эксперт, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский в комментарии РБК-Украина.

По его словам, штатно ракету "Бандероль" запускают из БПЛА "Орион", однако в последнее время появилась информация, что Россия, вероятно, запускает "Бандероль" из наземных установок. Эксперт отметил, что данные данные пока подтверждены только со стороны россиян.

"У России есть существенные проблемы возможности воздушного запуска любых крылатых ракет. Они ищут решение, которое позволит диверсифицировать эти риски", — сказал Храпчинский.

По его словам, запуск "Бандероли" с наземной платформы должен сделать подготовку к ударам менее заметной, однако из-за технических особенностей может снизить дальность полета.

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Эксперт также отметил, что проблем с обнаружением и перехватом "Бандероли" нет, ведь по профилю полета она похожа на крылатую ракету или реактивный дрон. В то же время, применение таких целей создает дополнительную нагрузку на украинскую противовоздушную оборону.

"При наличии ракет-перехватчиков сбивать "Бандероль" реально", — подчеркнул он.

По словам Храпчинского, россияне наращивают применение "Бандероли", поскольку она дешевле ракет Х-101. В отличие от них, "Бандероль" собирается из готовых комплектующих из Китая, не нуждается в сложном производстве и использовании стратегической авиации, что позволяет масштабировать ее производство и применение.

В ходе обстрела Киева 15 июня Россия впервые применила "Бандероль" против столицы. Против регионов, расположенных ближе к временно оккупированным территориям, эту дрон-ракету используют регулярно, а в течение лета 2026 ее применение участилось.

Ранее советник президента Сергей Бескрестнов ("Флэш") сообщал, что "Бандероль" способна активно маневрировать во время полета, перед ударом опускается до 200 метров, а для разворота ей нужно всего 2,5 километра. Она приводится по сигналам спутниковой навигации, подвержена влиянию РЭБ, но имеет систему автономной навигации.

Ранее Фокус рассказывал о ракете "Бандероль", которую российские войска все активнее применяют для ударов по Украине с 2025 года. Один из первых подтвержденных случаев ее использования в Харьковской области был зафиксирован в мае 2025 года. В то же время, первые обломки этой ракеты, полученные для исследования специалистами ГУР, датируются апрелем 2025 года — тогда ее запустили из беспилотника "Орион".

Также напомним, что летом 2025 года сообщалось об атаке украинских беспилотников на завод в Кронштадте, где производят ракеты "Бандероль".