РФ шукає можливості запускати "Бандеролі" з наземної платформи: експерт попередив про загрози

Росія шукає можливість запускати ракету "Бандероль" із наземних платформ, щоб зробити атаки менш передбачуваними для України. Водночас підтвердження такого способу запуску наразі є лише з російського боку, а наземний старт може суттєво скоротити дальність застосування.

Про це повідомив авіаційний експерт, директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський у коментарі РБК-Україна.

За його словами, штатно ракету "Бандероль" запускають із БпЛА "Оріон", однак останнім часом з'явилася інформація, що Росія, ймовірно, запускає "Бандероль" із наземних установок. Експерт зазначив, що ці дані поки підтверджені лише з боку росіян.

"У Росії є суттєві проблеми щодо можливості повітряного запуску будь-яких крилатих ракет. Вони шукають рішення, яке дозволить диверсифікувати ці ризики", — сказав Храпчинський.

За його словами, запуск "Бандеролі" з наземної платформи має зробити підготовку до ударів менш помітною, однак через технічні особливості може зменшити дальність польоту.

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Експерт також зазначив, що проблем із виявленням і перехопленням "Бандеролі" немає, адже за профілем польоту вона схожа на крилату ракету або реактивний дрон. Водночас застосування таких цілей створює додаткове навантаження на українську протиповітряну оборону.

"За наявності ракет-перехоплювачів збивати "Бандероль" реально", — наголосив він.

За словами Храпчинського, росіяни нарощують застосування "Бандеролі", оскільки вона дешевша за ракети Х-101. На відміну від них, "Бандероль" збирається з готових комплектуючих із Китаю, не потребує складного виробництва та використання стратегічної авіації, що дозволяє масштабувати її виробництво і застосування.

Під час обстрілу Києва 15 червня Росія вперше застосувала "Бандероль" проти столиці. Проти регіонів, розташованих ближче до тимчасово окупованих територій, цю дрон-ракету використовують регулярно, а протягом літа 2026 року її застосування стало частішим.

Раніше радник президента Сергій Бескрестнов ("Флеш") повідомляв, що "Бандероль" здатна активно маневрувати під час польоту, перед ударом опускається до 200 метрів, а для розвороту їй потрібно лише 2,5 кілометра. Вона наводиться за сигналами супутникової навігації, схильна до впливу РЕБ, але має систему автономної навігації.

Раніше Фокус розповідав про ракету "Бандероль", яку російські війська дедалі активніше застосовують для ударів по Україні з 2025 року. Один із перших підтверджених випадків її використання у Харківській області зафіксували у травні 2025 року. Водночас перші уламки цієї ракети, які отримали для дослідження фахівці ГУР, датуються квітнем 2025 року — тоді її запустили з безпілотника "Оріон".

Також нагадаємо, що влітку 2025 року повідомлялося про атаку українських безпілотників на завод у Кронштадті, де виготовляють ракети "Бандероль".