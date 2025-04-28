JASSM або "Бандероль": у РФ показали загадкову крилату ракету класу "повітря-земля"

На полігоні "Капустін Яр" в Астраханській області РФ було продемонстровано раніше невідому російську малопомітну крилату ракету. Зразок був показаний заступнику голови ради безпеки РФ Дмитру Медведєву під час його візиту на полігон 26 квітня.

Related video

Про це повідомили оглядачі Army Recognition з посиланням на російські джерела.

Під час візиту Медведєву показали нові типи боєприпасів, включно зі зразками російського авіаційного озброєння. У кадр потрапив боєприпас, який фахівці позначили як ракету класу "повітря-земля".

Однак жодних подробиць про її характеристики офіційно не розкривається. Відомо лише, що виріб належить до класу крилатих ракет і має знижену радіолокаційну помітність. Судячи з опублікованих кадрів, вона вирізняється досить великими габаритами, хоча точно оцінити розміри важко через обмежений ракурс зйомки.

Оглядачі пишуть, що форма головної частини ракети нагадує американську малопомітну крилату ракету AGM-158 JASSM. Водночас український канал "Полковник ГШ" висунув іншу версію, згідно з якою на знімках нібито зображена нова російська дрон-ракета під умовною назвою "Бандероль". За інформацією з інших українських джерел, цю зброю вже застосовували для ударів по Одесі та Миколаєву.

Думка експертів щодо нового боєприпасу

За непідтвердженими даними, боєприпас "Бандероль" розроблено для використання з важкими безпілотниками типу "Оріон". Він має швидкість польоту 450-500 км/год і оснащений бойовою частиною масою 120-140 кг. Він має швидкість польоту 450-500 км/год і вантажопідйомність до 200 кг. При цьому форма корпусу аналогічна рішенням, застосовуваним на ракеті Х-101, для зниження радіолокаційної помітності.

Важливо

Нова українська ракета "Барс": таємна зброя завдаватиме ударів вглиб РФ, що про неї відомо

Водночас нова ракета помітно відрізняється від раніше відомих російських крилатих ракет, таких як "Калібр" і "Онікс". Експерти зазначають, що вона може містити риси, характерні для реактивних безпілотників, включно з компактним фюзеляжем і потенційно невеликим турбореактивним двигуном. Незважаючи на зовнішню схожість із крилатою ракетою Х-101, нова ракета, імовірно, має експлуатаційні характеристики, ближчі до безпілотних або напівавтономних систем.

У контексті вищесказаного деякі західні військові аналітики вважають, що може йтися про прототип, призначений для точкових ударів по високозахищених цілях, а не про систему масового виробництва.

Нагадаємо, український експерт у галузі авіаційного озброєння Анатолій Храпчинський повідомив, що Росія модифікує ракетне озброєння. За його словами, суттєві зміни відбулися в ракетах Х-59, Х-101 і Х-555.