JASSM или "Бандероль": в РФ показали загадочную крылатую ракету класса "воздух-земля"

На полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области РФ была продемонстрирована ранее неизвестная российская малозаметная крылатая ракета. Образец был показан заместителю председателя совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву в ходе его визита на полигон 26 апреля.

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Об этом сообщили обозреватели Army Recognition со ссылкой на российские источники.

Во время визита Медведеву показали новые типы боеприпасов, включая образцы российского авиационного вооружения. В кадр попал боеприпас, который специалисты обозначили как ракету класса "воздух-земля".

Однако никаких подробностей о ее характеристиках официально не раскрывается. Известно лишь, что изделие относится к классу крылатых ракет и обладает пониженной радиолокационной заметностью. Судя по опубликованным кадрам, она отличается достаточно крупными габаритами, хотя точно оценить размеры затруднительно из-за ограниченного ракурса съемки.

Обозреватели пишут, что форма головной части ракеты напоминает американскую малозаметную крылатую ракету AGM-158 JASSM. Вместе с тем украинский канал "Полковник ГШ" выдвинул другую версию, согласно которой на снимках якобы запечатлена новая российская дрон-ракета под условным названием "Бандероль". По информации из других украинских источников, это оружие уже применялось для ударов по Одессе и Николаеву.

Мнение экспертов относительно нового боеприпаса

По неподтвержденным данным, боеприпас "Бандероль" разработан для использования с тяжелыми беспилотниками типа "Орион". Он имеет скорость полета 450–500 км/ч и оснащен боевой частью массой 120–140 кг. Он имеет скорость полета 450–500 км/ч и грузоподъемностью до 200 кг. При этом форма корпуса аналогична решениям, применяемым на ракете Х-101, для снижения радиолокационной заметности.

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Вместе с тем новая ракета заметно отличается от ранее известных российских крылатых ракет, таких как "Калибр" и "Оникс". Эксперты отмечают, что она может включать черты, характерные для реактивных беспилотников, включая компактный фюзеляж и потенциально небольшой турбореактивный двигатель. Несмотря на внешнее сходство с крылатой ракетой Х-101, новая ракета, предположительно, обладает эксплуатационными характеристиками, более близкими к беспилотным или полуавтономным системам.

В контексте вышесказанного некоторые западные военные аналитики полагают, что речь может идти о прототипе, предназначенном для точечных ударов по высокозащищенным целям, а не о системе массового производства.

Напомним, украинский эксперт в области авиационного вооружения Анатолий Храпчинский сообщил, что Россия модифицирует ракетное вооружение. По его словам, существенные изменения произошли в ракетах Х-59, Х-101 и Х-555.