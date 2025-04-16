Новая украинская ракета "Барс": тайное оружие будет наносить удары вглубь РФ, что о нем известно

Украина уже может похвастаться разработкой нового типа — ракетой под названием "Барс". Вооружение долгое время оставалось под грифом секретности, однако ВСУ и сейчас не раскрывают технические характеристики ракеты и не предоставляют ее фотографий.

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Об этом пишет издание BBC Украина.

О "Барсе" публично впервые вспомнил министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин во время мероприятия 11 апреля, посвященного достижениям отечественного оборонно-промышленного комплекса. По его словам, в течение 2024 года Украина смогла вывести на новый уровень ракетное производство — только за год оно выросло в 8 раз по сравнению с 2023.

Кроме уже известных разработок "Пекло", "Паляница" и "Рута", Сметанин впервые упомянул о ракете "Барс", однако подробностей он не разглашал.

Как удалось узнать журналистам из правительственных источников, "Барс" — это продукт частного оборонного бизнеса, а не государственных предприятий. Она относится к гибридному классу — так называемым "ракет-дронов". Фактически это летательный аппарат, похожий на беспилотник, с компактным турбореактивным двигателем и боевой частью массой до 100 кг. Такие ракеты имеют значительную дальность — до 800 км — и могут запускаться с земли или с самолетов. При этом они остаются сложной целью для вражеской ПВО.

По конструктивным параметрам "Барс" ближе всего к украинской ракете "Пекло". Среди преимуществ "Барса" — возможность его серийного производства в Украине. Это позволит ВСУ наносить удары по тыловым объектам РФ.

В целом ракетная программа Украины значительно ускорилась с 2023 года. Президент Владимир Зеленский еще в августе приказал увеличить финансирование отрасли, а уже ко дню Независимости 2024 года анонсировал первое боевое применение ракеты "Паляница", дальностью до 600 км — она запускается с наземной платформы.

Другими перспективными разработками стали ракета "Пекло" (технические характеристики: дальность до 700 км, скорость 700 км/ч) и "Рута" (технические характеристики: дальность до 300 км, скорость до 800 км/ч), они сейчас находятся в производстве.

Отдельный вектор оборонного комплекса — украинская баллистика. После длительного простоя была восстановлена программа "Сапсан", которая трансформировалась в экспортную версию "Гром-2". В 2024 году президент Зеленский объявил об успешном испытании баллистической ракеты, хотя название ее до сих пор не разглашено. Известно лишь, что она серийно производится и уже применяется в боевых условиях.

Предполагалось, что баллистическая ракета будет иметь боевую часть около 480 кг и дальность 280-480 км. Однако, ракетная программа по созданию баллистики держится военными в секрете.

Напомним, что в феврале 2024 года министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что развитие ракетного вооружения является приоритетным направлением для государства. По его словам, украинская армия уже получила на вооружение новую дальнобойную ракету, способную поражать цели на расстоянии до 700 км.

Также, в ночь с 10 на 11 декабря 2024 года по городу Таганрог в Ростовской области РФ была осуществлена ракетная атака, в результате которой было повреждено предприятие оборонно-промышленного комплекса — ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева" (ТАНТК им. Бериева). Удар могли нанести украинские беспилотные крылатые ракеты "Паляница", которые недавно поступили на вооружение Сил обороны Украины.