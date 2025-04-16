Нова українська ракета "Барс": таємна зброя завдаватиме ударів вглиб РФ, що про неї відомо

Україна вже може похвалитися розробкою нового типу — ракетою під назвою "Барс". Озброєння довгий час залишався під грифом секретності, проте ЗСУ і зараз не розкривають технічні характеристики ракети та не надають її фотографій.

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Про це пише видання BBC Україна.

Про "Барс" публічно вперше згадав міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін під час заходу 11 квітня, присвяченого здобуткам вітчизняного оборонно-промислового комплексу. За його словами, протягом 2024 року Україна змогла вивести на новий рівень ракетне виробництво — лише за рік воно зросло у 8 разів у порівнянні з 2023.

Окрім вже відомих розробок "Пекло", "Паляниця" та "Рута", Сметанін вперше згадав про ракету "Барс", проте подробиць він не розголошував.

Як вдалося дізнатися журналістам з урядових джерел, "Барс" — це продукт приватного оборонного бізнесу, а не державних підприємств. Вона відноситься до гібридного класу — так званих "ракет-дронів". Фактично це літальний апарат, схожий на безпілотник, з компактним турбореактивним двигуном і бойовою частиною масою до 100 кг. Такі ракети мають значну дальність — до 800 км — та можуть запускатися з землі або з літаків. При цьому вони залишаються складною ціллю для ворожої ППО.

За конструктивними параметрами "Барс" найближчий до української ракети "Пекло". Серед переваг "Барса" — можливість його серійного виробництва в Україні. Це дозволить ЗСУ завдавати ударів по тилових об'єктах РФ.

Загалом ракетна програма України значно прискорилася з 2023 року. Президент Володимир Зеленський ще в серпні наказав збільшити фінансування галузі, а вже до дня Незалежності 2024 року анонсував перше бойове застосування ракети "Паляниця", дальністю до 600 км – вона запускається з наземної платформи.

Іншими перспективними розробками стали ракета "Пекло" (технічні характеристики: дальність до 700 км, швидкість 700 км/год) та "Рута" (технічні характеристики: дальність до 300 км, швидкість до 800 км/год), вони зараз знаходяться у виробництві.

Окремий вектор оборонного комплексу — українська балістика. Після тривалого простою була відновлена програма "Сапсан", яка трансформувалась у експортну версію "Грім-2". У 2024 році президент Зеленський оголосив про успішне випробування балістичної ракети, хоча назву її досі не розголошено. Відомо лише, що вона серійно виробляється і вже застосовується в бойових умовах.

Передбачалось, що балістична ракета матиме бойову частину близько 480 кг і дальність 280-480 км. Проте, ракетна програма по створенню балістики тримається військовими у секреті.

Нагадаємо, що у лютому 2024 року міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що розвиток ракетного озброєння є пріоритетним напрямом для держави. За його словами, українська армія вже отримала на озброєння нову далекобійну ракету, здатну вражати цілі на відстані до 700 км.

Також, У ніч з 10 на 11 грудня 2024 року по місту Таганрог у Ростовській області РФ було здійснено ракетну атаку, внаслідок якої зазнало пошкоджень підприємство оборонно-промислового комплексу — ПАТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. М. Берієва" (ТАНТК ім. Берієва). Удар могли нанести українські безпілотні крилаті ракети "Паляниця", які нещодавно надійшли на озброєння Сил оборони України.