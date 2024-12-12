Руйнування як після ATACMS: завод у Таганрозі атакувала ракета-дрон "Паляниця", — Forbes

Завдяки простоті, ефективності та недорогій ціні дрон "Паляниця" доступний у дедалі більшій кількості. Forbes припускає, що удар по Таганрогу може бути провісником нових атак "Паляницями".

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У ніч з 10 на 11 грудня по російському місту Таганрог у Ростовській області була завдано ракетного удару, внаслідок чого постраждало ПАТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. М. Берієва" (ТАНТК ім. Г. М. Берієва). Forbes вказує на ймовірність, що місто могли обстріляти за допомогою українських ракет-дронів "Паляниця".

Зазначається, що цей вид озброєння був логічним вибором для рейду на місто. При дальності польоту боєприпасу майже 700 кілометрів та вазі боєголовки 45 кілограмів "Паляниця" може завдавати таких же масштабних руйнувань, як ракета ATACMS.

"Якщо ви хочете пошкодити кілька досить кволих будівель, наприклад, ангари для літаків А-50, подібні до тих, що будує "Берієв", і ці будівлі знаходяться менш ніж за 500 миль від вас, залп "Паляниці" — це те, що потрібно", — повідомляє

Вартість одного безпілотника — 100 000 доларів. Це невелика сума в порівнянні з ціною крилатої ракети. Окрім того, дрон простий у використанні. По злітно-посадковій смузі він рухається на колісному візку, залишаючи його у міру набору висоти. Якщо припустити, що керування здійснюється за допомогою GPS, "Паляниця" має бути достатньо точною, щоб надійного враження великою будівлі, зокрема, ангару.

Forbes припускає, що ця ймовірна атака на підприємство за допомогою "Паляниці" може бути провісником інших нальотів. Україна виробляє безпілотники цього виду в невеликій кількості. Однак, за словами міністра оборони Рустема Умерова, приватний стартап вийшов на серійне виробництво "Паляниць".

У ніч з 10 на 11 грудня по російському місту Таганрог у Ростовській області було завдано ракетного удару, внаслідок чого постраждало ПАТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. М. Берієва" (ТАНТК ім. Г. М. Берієва). Внаслідок удару згоріло 14 автомобілів.

Пізніше Міноборони Росії зазначило, що по аеродрому в Таганрозі Україна запустила ракети ATACMS. Ракет було шість, та всі начебто не долетіли до цілі. Військові запевнили, що дві ракети збив зенітний комплекс "Панцир", а решта чотири — не влучили в ціль завдяки роботу засобів РЕБ.