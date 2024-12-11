"Не залишимо без відповіді": в Міноборони РФ визнали удар по аеродрому в Таганрозі

Зенітний комплекс "Панцир" збив дві ракети ATACMS, а засоби РЕБ знешкодили ще чотири, заявили в Міноборони РФ. Внаслідок падіння фрагментів ракет є поранені.

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У ніч на 11 грудня по військових об'єктах РФ в Таганрозі Ростовської області, ймовірно, вдарили ракети ATACMS. Російські військові запевняють, що усі ракети знешкодили засоби ППО та РЕБ, але є незначні руйнування та поранені внаслідок падіння уламків. Про деталі інциденту та про наслідки для України Міноборони РФ написало в Telegram-каналі.

Російське військове командування заявило, начебто Україна запустила ракети ATACMS по аеродрому в Таганрозі. Ракет було шість, та всі начебто не долетіли до цілі, пояснили в Міноборони РФ. Військові запевнили, що дві ракети збив зенітний комплекс "Панцир", а решта чотири — не влучили в ціль завдяки роботу засобів РЕБ.

Також представники командування ЗС РФ написали, що усі пошкодження на об'єктах (дві технічних будівлі, три авто) — незначні, бо сталися через падіння фрагментів ракет. Є поранені серед особового складу — про кількість і тяжкість поранень інформації не надали. Також в Міноборони пригрозили, що Росія дасть відповідь на атаку по російській території "західною далекобійною зброєю".

Ракетна атака по Таганрогу 11 грудня - коментар Міноборони РФ Фото: Скриншот

Генштаб ЗСУ у звіті станом на 16:00 11 грудня не повідомляв про удари Сил оборони по цілях на російській території. Про ракетну атаку та про можливість застосування ATACMS або іншої зброї не говорив президент Володимир Зеленський та інші представники української влади.

Ракетна атака по Таганрогу 11 грудня — деталі

Зазначимо, зранку 11 грудня у російських соцмережах почали публікувати кадру прильотів у Таганрозі Ростовської області (а також по нафтобазі в Брянській області). На відео з місця подій чути вибухи, спалахи, сліди пожежі на землі, крім того, один зі свідків розповів, що уламки прошили паркан біля його будинку.

Орієнтовні цілі, по яких могли прилетіти засоби ураження — аеродром "Таганрог-Центральный", який обслуговує стратегічні бомбардувальники та інші види авіації, Таганрозький авіаційний науково-дослідний комплекс ім. Берієва (займається літаками ДРЛВ А-50 та А-100), завод "Красный гидропресс" АТ "Тактичне ракетне озброєння" ВПК РФ, встановили OSINT-аналітики. Орієнтовна відстань по підконтрольних Україні територій — близько 180 км (навпростець через лінію фронту на Донбасі).

Ракетна атака по Таганрогу 11 грудня - можливі уражені цілі Фото: Андрющенко Time

Тим часом у росЗМІ припустили, що удар по Таганрогу могли завдати українськими ракетами "Паляниця", які здатні подолати понад 700 км. Крім того, видання The Sun повідомило, що під загрозою опинився так званий "літак судного дня" Володимира Путіна — спеціальний літак-командний пункт, який застосовується у разі ядерного удару.

Фокус писав про попередню атаку по комплексу ім. Берієва. Атака, ймовірно, БПЛА "Лютий", відбулась у березні 2024 року, тоді міг зазнати пошкодження літак ДРЛО А-50, який бачили на стоянці поруч з ангарами.

Нагадуємо, 10 березня президент Зеленський повідомив про перше успішне випробування ракети "Рута" та про інші досягнення української ракетної програми.