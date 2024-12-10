Зеленський заявив про перше випробування ракети "Рута": що про неї відомо (фото, відео)

Сили оборони можуть незабаром отримати засіб ураження під назвою "Рута", сказав президент Зеленський. Нова зброя є оптимальним поєднанням низької ціни, навантаження та швидкості.

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Україна провела успішні випробування ракети "Рута". Ракету, ймовірно, створила французька компанія, яка запевняє, що це дешевий та дієвий засіб ураження. На відео з кадрами пристрою бачимо конструкцію з крилами, яка має двигун для прискорення та парашут для приземлення. Про появу нового засобу ураження в українських Сил оборони президент Володимир Зеленський розповів під час виступу на врученні Національної премії імені Бориса Патона 2024 року, написали на сайті очільника держави.

Зеленський повідомив про розвиток ракетної програми України станом на грудень 2024 року. Президент, серед іншого, сказав, що почався серійний випуск ракети "Паляниця", перша партія ракет-дронів "Пекло" надійшла в ЗСУ та очікуються удари "Нептунів" по об'єктах ЗС РФ. Крім того, тривають випробування ракети "Рута", йшлося у виступі.

"Ідуть успішні випробування нової ракети "Рута". Далекобійний "Нептун" незабаром стане жахливою реальністю для окупантів", — почули присутні.

Інші деталі новітнього засобу ураження "Рута" президент не повідомив. Очільник держави також перелічив назви дронів, які є у Сил оборони,— "Гор", "Вампір", Heavy Shot, "Колібрі", "Камік", Darts, "Лютий", Fire Point-1.

Ракета Рута — що про неї відомо

Про "Руту" написали на порталі "Мілітарний". Вказано, що Україна вперше показала цей вид зброї на європейській виставці Eurosatory 2024, яка відбулась у лютому 2024 році. З огляду на конструкцію корпусу, це може бути крилата ракета, пояснили аналітики. Крім того, вони помітили на фюзеляжі українську військову символіку.

Невідомо, чи мав на увазі Зеленський виріб з виставки Eurosatory 2024, говорячи про нову зброю "Рута".

Ракета Рута — який вона вигляд мала на виставці Eurosatory 2024 Фото: Мілітарний

Виробник ракети "Рута" — французька аерокосмічна компанія Destinus (заснована Михайлом Кокоричем), уточнюється у статті. На порталі компанії можна більше дізнатися про зброю, яку незабаром отримають українці. Наведено креслення, на якому можна роздивитися деталі виробу, та є фото реального продукту.

Ракета Рута - креслення нової зброї Фото: Destinus Ракета Рута - виріб компанії Destinus Фото: Destinus

На переваги "Рути" вказала компанія Destinus:

низька вартість;

оптимальне корисне навантаження (числа не зазначено);

оптимальна швидкість (не зазначена);

можна використовувати в кількох місіях;

зліт — за допомогою прискорювача;

приземлення — за допомогою парашута, для захисту є подушки безпеки;

в оновленій конструкції буде вертикальна посадка.

Для чого використовують "Руту":

розвідка;

спостереження;

швидке застосування в умовах, наприклад, стихійного лиха та екстреної ситуації;

удари по противнику;

навчання.

Ракета Рута - з чого складається Фото: Destinus

Фокус за підсумками виставки писав про БПЛА "Рута", який показала французька компанія, — це, ймовірно, реактивний дрон із дальністю польоту до 300 км. Призначення цієї розробки — завдання удару по противнику, розвідка, мішень.

Зазначимо, міністр оборони Рустем Умєров 4 грудня повідомив про перебіг ракетної програми. Посадовець заявив, що ракети "Паляниця" пішли у масове виробництво.

Нагадуємо, 7 листопада видання Forbes розповіло про дрон ЗСУ під назвою "Хижак RebOFF": пояснюється, чому пристрій невразливий для РЕБ російської армії.