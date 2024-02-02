Швейцарська компанія Destinus передала Україні сотні далекобійних дронів та планує ще

Передані компанією колишнього росіянина безпілотники мають радіус дії до 2000 км. У планах — постачання в Україну сотень дронів на місяць.

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Швейцарський стартап Destinus, який розробляє гіперзвукові БПЛА і літаки та заснований колишнім російським громадянином Михайлом Кокоричем, також є одним з головних європейських постачальників військових безпілотників в Україну. Про це розповідає видання Challenges.

Михайло Кокорич, засновник Destinus, відмовився від російського громадянства і є противником Путіна. За інформацією видання, починаючи з другого кварталу 2023 року, Destinus поставила в Україну сотні недорогих безпілотників великої дальності. Ці гвинтові пристрої під назвою Lord мали радіус дії від 750 до понад 2000 км залежно від версії та призначалися для ударів по наземних цілях. Вони також здатні виконувати розвідувальні місії, електромагнітне перехоплення та глушіння. Останні технології дуже важливі, оскільки, оскільки Росія перехоплює численні українські БПЛА. Дальність їхньої дії здається більшою, ніж у дронів, які до того використовувалися українськими військами: Ukrjet UJ-22, UJ-25 Skyline або UJ-26 Beaver ("Бобер").

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Крім того, компанія постачала ще два типи безпілотників. Один з них, Ruta — з реактивним двигуном, зовні схожий на крилату ракету з оперенням. БПЛА має радіус дії до 300 км і здатний завдавати удари по землі та здійснювати спостереження.

Другий — Hornet, дуже швидкий (300 км/год) мінідрон вагою кілька кілограмів, здатний перехоплювати та знищувати ворожі безпілотники, а також картографувати територію або працювати телекомунікаційним ретранслятором.

В інтерв’ю Challenges Кокорич підтверджує постачання: "Ми вже серед основних виробників дронів у Європі. Щомісяця ми постачаємо понад сотню великих дронів, і Україна є одним із наших головних клієнтів. Наші вироби є пристроями подвійного призначення, які відповідають як цивільним, так і військовим місіям".

Компанія, яка заявляє про 75 млн євро інвестицій, залучених з моменту створення, досягла обороту 17 млн євро у 2023 році, більшість з яких припала на останній квартал: "Продажі у 2024 році можуть перевищити показник минулого року в кілька разів, можливо, вдесятеро". Destinus, яка все ще шукає кошти, планує вийти на беззбитковість у 2024 році.

Випробування БПЛА

Стартап базується в Паєрні (Швейцарія), але безпілотники досі виготовлялися в Німеччині, Іспанії та Нідерландах. Більшість БПЛА експортується з Німеччини. Планується також завод в Україні, але місце не називається.

Зараз Михайло Кокорич хоче перенести штаб-квартиру стартапу зі Швейцарії до Парижа, де також планується виробництво дронів. Чому саме Франції?

"Німеччина — чудова країна для ведення бізнесу, але її політика щодо експорту зброї є обмежувальною. Нейтралітет Швейцарії ускладнює експорт. Франція має значний аеронавігаційний та військовий досвід. Ми вважаємо, що там буде простіше отримати експортні ліцензії", — пояснює засновник Destinus.

Щодо постачання дронів в Україну, Кокорич каже, що планує вийти на показник у кількасот одиниць на місяць.

Чи не заважає розвитку Destinus перенаправлення зусиль на виробництво військових дронів? Михайло Кокорич запевняє, що не залишив своїх початкових амбіцій: "Ми все ще працюємо над нашими проєктами гіперзвукових безпілотників, але такий технологічний прорив потребує часу. Ілону Маску знадобилося двадцять років, щоб розробити пускову установку для своїх марсіанських ракет Starship, яка поки що не працює. Для деяких гіперзвукових проєктів може знадобитися 30 років. А поки підприємство має виживати та розвиватися".

Наступне покоління безпілотників компанії надихається прототипом, представленим на Паризькому авіасалоні в червні, під назвою Destinus 3. Після двох перших прототипів, Jungfrau та Eider, які літали у 2021 та 2022 роках, Destinus 3 — перша надзвукова машина розроблений компанією. Її перший політ очікується у 2025 році. У планах — поступова розробка проєкту Destinus D, здатного розвивати швидкість 5 Махів (6100 км/год).

Українські розробники теж створюють БПЛА, здатні долати великі відстані. Безпілотник "Коса", який називають українським Shahed, може пролетіти 750 км.