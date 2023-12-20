Наша відповідь Shahed: які цілі вразить дрон AQ 400 Scythe, вироблений в Україні

Запас ходу нового дрона-камікадзе "Коса" досягає 900 кілометрів — цього цілком вистачить для ударів по території Росії. Дрон забезпечили термобаричною боєголовкою, яка може підривати великі об'єкти. Фокус з'ясовував переваги і недоліки української розробки.

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Новий дрон-камікадзе AQ 400 Scythe ("Коса") успішно завдає ударів по окупантах. Створений компанією Terminal Autonomy безпілотник став відповіддю України на іранські дрони Shahed, зазначає журнал Forbes.

Корпус дрона виконаний із фанери, яку взяли на українських меблевих фабриках. Творці впевнені, що завдяки цьому фактору забезпечать масове виробництво БПЛА. Електронні комплектуючі закуповували в Німеччині та Великій Британії.

Проєкт AQ 400 Scythe передбачає мінімальне залучення кваліфікованої робочої сили та швидке нарощування обсягів випуску. Дрон несе термобаричну боєголовку вагою до 42 кілограмів, яку масово виготовляють в Україні. Також він здатний нести пару 122-мм артилерійських снарядів.

Запас ходу "Коси" — близько 750-900 кілометрів залежно від варіації двигуна, цього запасу вистачить для ураження цілей усередині Росії і тимчасово окупованого Криму, уточнюють автори.

Scythe базової комплектації коштує близько 15 тисяч доларів, а якщо до нього додати більш технологічні деталі, сума зросте до 30 тисяч доларів. Іранський Shahed-136 коштує дорожче — від 20 до 50 тисяч доларів.

Компанія Terminal Autonomy хоче виробляти до тисячі дронів щомісяця

Компанія-виробник з офісом у Києві поставила за мету якісно збільшити виробництво дешевих апаратів.За умовами поточного контракту, дрони Scythe постачають в обсязі 50 штук на місяць, але до другого кварталу 2024 року кількість збільшиться до 500.

"Наша мета — виробляти 1 000 дронів щомісяця, але ви розумієте, що масштабувати виробництво за один квартал нереально", — наголосив співзасновник Terminal Autonomy Франсіско Серра-Мартінс.

"Дешевий і масовий": наскільки успішна розробка AQ 400 Scythe?

Українські інженери правильно вгадали концепцію дрона Shahed, але не довели її до кінця, вважає провідний науковий співробітник Державного музею авіації України, авіаексперт Валерій Романенко.

"З поняттями "дешевий і масовий" вгадали, тепер треба провести роботу з аеродинаміки і силової установки. Якщо запускати в повітря настільки недопрацьовані версії, росіяни справді збиватимуть більшу частину наших дронів не на папері, а за фактом", — пояснює він Фокусу.

Судячи з конструкції, реальна швидкість апарату — не 140 кілометрів на годину, а максимум близько сотні, також на дрон встановили авіамодельний двигун потужністю 7 кінських сил (к.с.), а на Shahed стоїть двигун потужністю 50 к.с., доповнює фахівець.

Романенко бачить і плюси в новому AQ 400 Scythe: БПЛА можна зробити лідером рою дронів. Для цього треба поставити складне обладнання на один апарат, а за ним піде ще десяток. При цьому ЗС РФ витрачатимуть ракети систем ППО на всі запущені дрони.

Для яких цілей краще застосовувати AQ 400 Scythe

Удари по аеродромах неефективно наносити новими безпілотниками, оскільки їх зіб'ють російські зенітні комплекси "Панцир". Запускати їх краще по військових заводах, якщо вони реально несуть до 42 кілограмів вибухівки.

"На ділі буде максимум 16 кілограм, а робити дірки в дахах або бити скло в діловому центрі "Москва-Сіті" — не те, на що треба витрачати гроші", — вважає Валерій Романенко.

Можливо, дрони використовуватимуть по промислових об'єктах і місцях виробництва озброєння в Росії. На відміну від Shahed, український дрон "Коса" підійде для атак і по військових об'єктах, каже Фокусу співзасновник проекту DroneUA Валерій Яковенко.

Ефективність проходження безпілотником російських засобів ППО і РЕБ покажуть заяви українських військових спікерів, зазначає він.

AQ 400 Scythe став одним із масових типів виробництв, які зараз успішно створюються в Україні. Можливість створення ринку дронів дасть змогу посилити перспективи для інновацій і трансформацій технологій. Країна-терорист використовує тільки Shahed, тому альтернатив і розвитку дронів у ЗС РФ немає, резюмує Яковенко.

Нагадаємо, британська армія вивчає перебіг війни в Україні і нещодавно провела тренування з використання ударних дронів у міських умовах. У випробуваннях задіяли 40 систем, дві третини з яких вироблені компаніями з Великої Британії.

Фокус також писав про застосування на фронті українського ударного безпілотника Cobra. Апарат долає відстань у 300 кілометрів і несе 15 кілограм вибухівки.