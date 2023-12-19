З оглядкою на Україну: Армія Британії вчиться воювати дронами в міських умовах (відео)

Під час випробувань, які проходили одразу в кількох локаціях, були представлені як мікро-БПЛА, так і гігантський важкий гібридний дрон Hydra 400.

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Армія Великої Британії продовжує робити висновки з триваючої війни в Україні, де застосування безпілотників стало вже традиційною практикою, і провела тренування із застосування бойових дронів у міських умовах. Про це повідомляє Breaking Defense.

Як повідомляють Збройні сили Великої Британії, під час випробувань було представлено 40 систем від 35 постачальників, дві третини з яких вироблені британськими компаніями. Військові з експериментального 2-го батальйону Королівського йоркширського полку оцінили їхні можливості в умовах, наближених до реальних бойових дій у місті. До експерименту приєдналися також американські, голландські, французькі, німецькі, іспанські та італійські війська, а також спостерігачі з Канади, Австралії, Туреччини. Представники ЗС Великої Британії наголосили, що результати експерименту дадуть докази для обґрунтування майбутніх інвестиційних рішень і сприятимуть роздумам щодо рішень з проєктування та навчання, гарантуючи, що армія матиме найкращі рішення, які відповідатимуть вимогам сучасної війни.

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Випробування проходили одразу в кількох локаціях: у повітряному просторі New Zealand Farm Camp (село Захід Лавінгтон, Англія) і New Zealand Farm Camp (навчальний центр Міністерства оборони неподалік від Чіттерна на Солсбері-Плейн, Вілтшир, Англія, — ред.), а також на полігоні на околицях міста Солсбері Плейн. Там у повітря підняли такі безпілотні літальні апарати, як:

Rotem від Israel Aerospace Industries;

Exploratores від Rheinmetall;

малі БПЛА Strike One від компанії Aether;

Wolverine компанії XTEND.

Також було представлено важкий гібридний (електричний/реактивний турбінний) БПЛА Hydra компанії Hybrid Drones, здатний нести велике корисне навантаження, включно з сучасними боєприпасами, які перебувають на озброєнні, і недорогий малий БПЛА Midge компанії Wright Airborne Computing.

Оператор БПЛА спостерігає за роботою дрона під час випробувань за допомогою планшета Фото: British Army

Що відомо про безпілотники, які тестували військові

Дрон Rotem — це квадрокоптер, виробництва Israel Aerospace Industries. Він легко виконує розвідувальні місії, але за необхідності негайного знищення противника, може попрацювати в ролі камікадзе. БПЛА оснащений кількома інтелектуальними режимами польоту. У його арсеналі функції автоматичного зльоту і посадки, автоповернення на точку зльоту, політ до зазначеної на карті точці й політ за вказаним на карті маршрутом. Вибух відбувається, коли безпілотник перебуває безпосередньо біля цілі. Скасування команди за секунду до цього означає, що Rotem підніметься в повітря і зависне в очікуванні подальших команд.

Характеристики дрона Rotem:

вага БПЛА — 5,8 кг;

вага повного комплексу — 16,7 кг;

вага боєголовки — 1,2 кг (дві гранати M-67);

час польоту з боєголовкою — 30 хв;

час польоту з розвідувальним модулем — 45 хв;

дальність ураження — 10 км;

висота польоту — до 1524 м;

швидкість у режимі патрулювання — від 100 до 157 км/год;

швидкість пікірування — 370 км/год;

точність ураження — 1 м;

оптична камера — 13 х зум і роздільна здатність 720 пікс;

інфрачервона камера — 2 х зум і роздільна здатність 640 x 480 пікс.

Дрон Hydra 400 — перший у світі гібридний дрон-важковаговик, оснащений вісьмома електродвигунами й чотирма реактивними двигунами з максимальною підйомною силою 400 кг. Реактивні двигуни беруть на себе вагу вантажу, а гвинти забезпечують навігацію і симетрію польоту. Дрон може бути зібраний і готовий до польоту за шість хвилин і може нести ракету Brimstone, здатну вражати широкий спектр цілей, включно зі швидко рухомими транспортними засобами та суднами в морі.

Результати випробувань БПЛА дадуть змогу отримати дані для обґрунтування майбутніх інвестиційних рішень, а також сприятимуть ухваленню рішень щодо розробки та навчання армії. Фото: British Army

Тестування безпілотників було влаштовано в рамках AWE Urban Series — програми Міноборони Великої Британії, яка фокусується на бойових діях у міському середовищі, готуючи армію до майбутніх конфліктів у дедалі більш урбанізованому світі. Вона призначена для проведення експериментів з тактичними функціями, щорічно розвиваючи кожен напрямок діяльності доти, доки всі вони не будуть інтегровані під час заключного експерименту. Це надасть дані для інформування армії та профільного міністерства про те, в які можливості необхідно інвестувати, щоб збройні сили залишалася конкурентоспроможною на світовій арені.

Нагадаємо, на початку травня ми писали про те, що вперше у світі дрон зі штучним інтелектом злетів з футуристичної станції для дронів і самостійно облетів будівлі, повернувшись на базу. Цей політ має велике значення, бо відбувався в міських умовах, а не на полігоні.

А на початку квітня в МВС показали підготовку бійців ТРО до ведення міських боїв. Військові відпрацювали проникнення групами прикриття та штурму в об'єкт і проведення зачистки будівлі, в якій знаходяться ворожі позиції. У навчанні був задіяний макет місцевості, а також карти й схеми, на яких командири тренувалися доповідати оперативну обстановку, ставити завдання і віддавати бойові накази. Для створення загального уявлення про реальні бойові дії використовувалися імітаційні засоби.