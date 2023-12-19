С оглядкой на Украину: Армия Британии учится воевать дронами в городских условиях (видео)

Во время испытаний, которые проходили сразу в нескольких локациях, были представлены как микро-БПЛА, так и гигантский тяжелый гибридный дрон Hydra 400.

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Армия Великобритании продолжает извлекать уроки из продолжающейся войны в Украине, где применение беспилотников стало уже традиционной практикой, и провела тренировку по применению боевых дронов в городских условиях. Об этом сообщает Breaking Defense.

Как сообщают Вооруженные силы Великобритании, во время испытаний были представлены 40 систем от 35 поставщиков, две трети из которых произведены британскими компаниями. Военные из экспериментального 2-го батальона Королевского йоркширского полка оценили их возможности в условиях, приближенных к реальным боевым действиям в городе. К эксперименту присоединились также американские, голландские, французские, немецкие, испанские и итальянские войска, а также наблюдатели из Канады, Австралии, Турции. Представители ВС Великобритании подчеркнули, что результаты эксперимента дадут доказательства для обоснования будущих инвестиционных решений и будут способствовать размышлениям о решениях по проектированию и обучению, гарантируя, что у армии будут лучшие решения, отвечающие требованиям современной войны.

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Испытания проходили сразу в нескольких локациях: в воздушном пространстве New Zealand Farm Camp (деревня Запад Лавингтон, Англия) и New Zealand Farm Camp (учебный центр Министерства обороны недалеко от Читтерна на Солсбери-Плейн, Уилтшир, Англия, — ред.), а также на полигоне в окрестностях города Солсбери Плейн. Там в воздух подняли такие беспилотные летательные аппараты, как:

Rotem от Israel Aerospace Industries;

Exploratores от Rheinmetall;

малые БПЛА Strike One от компании Aether;

Wolverine компании XTEND.

Также были представлены тяжелый гибридный (электрический/реактивный турбинный) БПЛА Hydra компании Hybrid Drones, способный нести большую полезную нагрузку, включая современные боеприпасы, находящиеся на вооружении, и недорогой малый БПЛА Midge компании Wright Airborne Computing.

Оператор БПЛА наблюдает за работой дрона во время испытаний с помощью планшета Фото: British Army

Что известно о беспилотниках, которые тестировали военные

Дрон Rotem – это квадрокоптер, производства Israel Aerospace Industries. Он легко выполняет разведывательные миссии, но при необходимости немедленного уничтожения противника, может поработать в роли камикадзе. БПЛА оснащен несколькими интеллектуальными режимами полета. В его арсенале функции автоматического взлета и посадки, автовозврат на точку взлета, полет к указанной на карте точке и полет по указанному на карте маршруту. Взрыв производится, когда беспилотник находится непосредственно у цели. Отмена команды за секунду до этого означает, что Rotem поднимется в воздух и зависнет в ожидании дальнейших команд.

Характеристики дрона Rotem:

вес БПЛА — 5,8 кг;

вес полного комплекса — 16,7 кг;

вес боеголовки — 1,2 кг (две гранаты M-67);

время полета с боеголовкой — 30 мин.;

время полета с разведывательным модулем — 45 мин.;

дальность поражения — 10 км;

высота полета — до 1524 м;

скорость в режиме патрулирования — от 100 до 157 км/ч;

скорость пикирования — 370 км/ч;

точность поражения — 1 м;

оптическая камера — 13х зум и разрешение 720 пикс;

инфракрасная камера — 2х зум и разрешение 640 x 480 пикс.

Дрон Hydra 400 — первый в мире гибридный дрон-тяжеловес, оснащенный восемью электродвигателями и четырьмя реактивные двигатели с максимальной подъемной силой 400 кг. Реактивные двигатели принимают на себя вес груза, а винты обеспечивают навигацию и симметрию полета. Дрон может быть собран и готов к полету за шесть минут и может нести ракету Brimstone, способную поражать широкий спектр целей, включая быстродвижущиеся транспортные средства и суда в море.

Результаты испытаний БПЛА позволят получить данные для обоснования будущих инвестиционных решений, а также будут способствовать принятию решений по разработке и обучению армии. Фото: British Army

Тестирование беспилотников было устроено в рамках AWE Urban Series — программы Минобороны Великобритании, которая фокусируется на боевых действиях в городской среде, готовя армию к будущим конфликтам во все более урбанизированном мире. Она предназначен для проведения экспериментов с тактическими функциями, ежегодно развивая каждое направление деятельности до тех пор, пока все они не будут интегрированы во время заключительного эксперимента. Это предоставит данные для информирования армии и профильного министерства о том, в какие возможности необходимо инвестировать, чтобы вооруженные силы оставалась конкурентоспособной на мировой арене.

Напомним, в начале мая мы писали о том, что впервые в мире дрон с искусственным интеллектом взлетел с футуристической станции для беспилотников и самостоятельно облетел здания, вернувшись на базу. Этот полет имеет большое значение, потому что проходил в городских условиях, а не на полигоне.

А в начале апреля в МВД показали подготовку бойцов ТРО к ведению городских боев. Военные отработали проникновение группами прикрытия и штурма в объект и проведение зачистки здания, в котором находятся вражеские позиции. В обучении был задействован макет местности, а также карты и схемы, на которых командиры тренировались докладывать оперативную обстановку, ставить задачи и отдавать боевые приказы. Для создания общего представления о реальных боевых действиях использовались имитационные средства.