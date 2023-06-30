Уникальные дроны-камикадзе Rotem скоро появятся на вооружении трех стран (видео)

Дешевые и простые в управлении беспилотники разгоняются до 370 км/ч и атакуют цели с точностью до 1 м. Они уже доказали свою эффективность на поле боя.

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Компания Israel Aerospace Industries (IAI) будет поставлять трем странам НАТО свои дроны-камикадзе Rotem. Она раскрыла подробности в пресс-релизе на своем официальном сайте.

По словам самих производителей, Rotem является уникальным тактическим барражирующим боеприпасом с системой вертикального взлета и посадки, который уже проверен в боевых условиях. Беспилотник с продолжительностью полета около 30 мин. позволяет наносить удары на расстоянии до 10 км. Он также может зависать в воздухе примерно на девять часов, позволяя военным следить за местностью через дневную или ночную камеру в ожидании цели.

Благодаря простому управлению и прочной конструкции, Rotem могут применять отдельные солдаты-пехотинцы или небольшие армейские подразделения прямо на поле боя. Он особенно эффективен в городских условиях, поскольку позволяет наблюдать и поражать цели, спрятанные за зданиями. Если же оператору не удалось найти подходящую цель, то дрон можно вернуть, заменить аккумулятор и отправить на другую миссию. В комплект для одного солдата входят рюкзак с двумя БПЛА, пультом управления, системой связи, запасными батареями и зарядным устройством.

Комплекс Rotem с двумя дронами, рюкзаком, станцией управления и батареями

Характеристики дрона Rotem:

вес БПЛА — 5,8 кг;

вес полного комплекса — 16,7 кг;

вес боеголовки — 1,2 кг (две гранаты M-67);

время полета с боеголовкой — 30 мин.;

время полета с разведывательным модулем — 45 мин.;

дальность поражения — 10 км;

высота полета — до 1524 м;

скорость в режиме патрулирования — от 100 до 157 км/ч;

скорость пикирования — 370 км/ч;

точность поражения — 1 м;

оптическая камера — 13х зум и разрешение 720 пикс.;

инфракрасная камера — 2х зум и разрешение 640 x 480 пикс..

Как отмечает IAI, во время многочисленных боев беспилотники Rotem нанесли ущерб, во много раз превышающий его физические размеры. Легкая, компактная и недорогая система "изменила поле боя" и заинтересовала вооруженные силы по всему миру, в том числе армию Эстонии и еще 3 неназванных стран NATO, которые заключили с компанией многомиллионные контракты.

"Приобретение Rotem тремя разными членами НАТО отражает высокий и растущий глобальный спрос на тактические барражирующие боеприпасы", — отметил вице-президент ракетного подразделения IAI Ави Элиша. — "Уникальные возможности Rotem, включая вертикальный взлет и посадку, делают его идеальным выбором для сценариев ближнего боя, включая городской бой".

Недавно компания BlueBird Aero Systems разработала в Израиле сверхточные дроны-камикадзе SpyX. Они летают со скоростью до 150 км/ч с боеголовками весом по 2,5 кг на расстояние до 50 км.

В мае Израиль представил беспилотную подлодку BlueWhale длиной 12 метров. По словам разработчиков, она может плавать на глубине до 100 м, развивать скорость до 27 км/ч и оснащена множеством датчиков для разведки.