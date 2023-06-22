"Революционное оружие": Израиль создал сверхточные дроны-камикадзе SpyX (фото, видео)

Беспилотник разгоняется до 150 км/ч и несет боеголовку весом 2,5 кг, при этом погрешность нанесения ударов составляет менее 1 м.

Related video

BlueBird Aero Systems, дочерняя компания Israel Aerospace Industries Group, представила инновационный ударный дрон SpyX на авиасалоне Paris Air Show 2023. Об этом сообщил портал Army Recognition.

SpyX представляет собой небольшой одноразовый беспилотник, предназначенный для нанесения ударов. Как уверяет BlueBird Aero Systems, тактические военные группы смогут применять его для обнаружения и поражения целей на расстоянии до 50 км.

Новый беспилотник очень легкий и маневренный, его электродвигатель позволяет разогнаться до 150 км/ч. Открытая архитектура позволяет дрону проводить разведку в паре с другими БПЛА от BlueBird, такими как WanderB-VTOL и ThunderB-VTOL.

Операторы дрона SpyX на позиции

Главным преимуществом SpyX называют высочайшую точность — погрешность менее 1 м снижает риск нанесения побочного ущерба или попадания по союзникам. Ее обеспечивает передовая полезная нагрузка с двумя датчиками, установленная на "брюхе", а также усовершенствованная электрооптическая видеокамера для наведения.

С их помощью дрон может автономно совершать атаки, используя боеголовку весом 2,5 кг противопехотного, противотанкового или противотранспортного типа. Операторы могут установить боевую часть прямо перед запуском в зависимости от объекта, который нужно поразить. Для управления SpyX требуется наземная станция с ноутбуком и два человека.

Военный устанавливает боеголовку на дрон SpyX Фото: Скриншот

Генеральный директор BlueBird Aero Systems Ронен Надир назвал SpyX "революцией" в сфере военных БПЛА. По его словам, система сочетает в себе инновационные технологии с универсальностью и экономичностью, что должно значительно увеличить эффективность и точность ударов, а также ситуационную осведомленность армии. Дополнительное преимущество на поле боя даст совместное применение барражирующего боеприпаса с разведывательными дронами вертикального взлета.

Характеристики дрона-камикадзе SpyX:

вес — около 10 кг;

дальность полета — 50 км;

продолжительность полета — 1,5 ч;

погрешность ударов — менее 1 м;

скорость — до 150 км/ч.

На Paris Air Show 2023 компания Atlas Aerospace показала систему AtlasTETHER для неограниченного полета дронов. Она позволяет "привязать" беспилотник AtlasPRO тросом, чтобы постоянно подпитывать электроэнергией. По мнению экспертов, такая технология поможет артиллеристам на поле боя.

Недавно писали, что Франция тайно создала боевой дрон Aarok, который не боится российских ЗРК "Панцирь-С1". Он должен стать конкурентом для американского MQ-9 Reaper и турецкого Bayraktar Akinci.