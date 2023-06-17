Франция тайно создала боевой дрон Aarok: почему он не боится ПВО России (фото и видео)

Новый беспилотник станет опасным конкурентом для американского MQ-9 Reaper и турецкого Bayraktar Akinci, если производители выполнят свои обещания.

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Во Франции секретно разработали военный беспилотник Aarok, который не боится российских систем противовоздушной обороны. Подробности проекта стали известны изданию The Drive.

Малоизвестная оборонная компания Turgis & Gaillard представила прототип своего беспилотника Aarok в преддверии Парижского авиасалона, который состоится на следующей неделе. Модель предназначена для полета на средней высоте и на большие расстояния, ведения разведки, нанесения ударов и ретрансляции связи. Первый полет дрона запланирован в 2023 году, а ввод в эксплуатацию — на 2025 год.

Aarok выделяется своими большими размерами, размах его крыльев составляет 22 метра, а фюзеляж выглядит более громоздким по сравнению с американским MQ-9A Reaper. Весит новинка тоже больше своего конкурента из США: 2,5 т против 2,2 т. Максимальная взлетная масса — 5,4 тонны, а значит Aarok может нести 2,7 т полезной нагрузки, в том числе 1,5 т вооружения.

Прототип беспилотника Aarok Фото: Twitter

Прототип дрона оснащен турбовинтовым двигателем Pratt & Whitney Canada PT6 мощностью 1200 лошадиных сил, приводящим в движение винт в передней части. В будущем Turgis & Gaillard планирует установить более совершенный турбовинтовой двигатель Safran Ardiden 3 или GE Aviation Catalyst.

Для ударных миссий военные смогут поставить на Aarok высокоточные бомбы HAMMER, доступные с разными системами наведения: cпутниковой (GPS), иннерциальной, лазерной, инфракрасной, а также боеголовками разных размеров. Для разведки разработчики обещают высокопроизводительные оптронные и электромагнитные датчики, большую камеру, многорежимный радар и оборудование для радиотехнической разведки. Беспилотник также будет использовать аналог Battlefield Airborne Communications Node (BACN) — систему воздушной связи ВВС США.

Прототип беспилотника Aarok Фото: Twitter

"С HAMMER дальность стрельбы составляет 35 километров, поэтому нас не слишком беспокоит "Панцирь"", — отметил генеральный директор компании Turgis & Gaillard Патрик Гайяр.

Как объясняет The Drive, он имел в виду российскую систему ПВО малой дальности "Панцирь-С1". Возможно, таким образом производитель намекнул, что Aarok сможет заменить MQ-9 Reaper, который россияне обстреляли над Сирией в ноябре 2022 года, пусть и не смогли сбить.

Размеры, предназначение и дальность полета более 24 часов позволяют отнести Aarok к тому же классу, что и Reaper производства General Atomics Aeronautical Systems. Как предполагают аналитики, Turgis & Gaillard планируют конкурировать с американцами, которые уже поставили Франции по шесть моделей MQ-9A Block 1 и Block 5. Еще одним конкурентом Aarok станет турецкий Bayraktar Akinci от Baykar. В целом у Turgis & Gaillard есть шансы завоевать рынок, если она предложит качественный и недорогой дрон с более дешевым серийным вооружением.

В июне в Турции испытали улучшенный дрон Bayraktar Akinci с украинским двигателем. Компания Baykar проверила, как беспилотник может атаковать цели, используя систему наведения HGK-82 и боеприпасы MK-82.