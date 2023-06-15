Улучшенный дрон Bayraktar Akinci с украинским двигателем испытали в Турции (видео)

Специалисты компании Baykar устроили стрельбы и проверили "умную" систему наведения HGK-82. Первый раз беспилотник Akinci с двигателями Аи-450 участвовал в международных учениях в июне прошлого года.

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Турецкая компания Baykar провела новые испытания дрона Akinci с украинским двигателем. Беспилотник успешно закончил обучающие стрельбы, сообщила компания в Twitter.

"Bayraktar Akinci. Стрельба HGK-82 с высокой точностью в Текирдаге, провинция Чорлу", — говорится в сообщении.

Специалисты устроили стрельбы из беспилотника Akinci и протестировали "умную" систему наведения HGK-82. Боеприпасы дрона могут поражать цели из воздуха на земле с высокой точностью.

"Bayraktar Akinci взлетел с боеприпасами MK-82 под руководством специалистов Центра летной подготовки и испытаний Akinci. Выпущенный снаряд успешно поразил установленную цель", — говорится в пресс-релизе компании Baykar по итогам испытаний.

Напомним, что в июле прошлого года компания Вaykar провела успешные испытания ударного беспилотника Akinci с ракетой LGK-82 с лазерным наведением.

Впервые ударный дрон Akinci с украинскими двигателями Аи-450 принял участие в международных учениях 22 июня прошлого года.