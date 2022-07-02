Турецко-украинский БПЛА Akinci вооружили ракетой LGK-82: испытания прошли успешно (видео)

Ранее крылатая ракета применялась только в пилотируемой авиации, теперь же ее устанавливают и на дроны. Цель была поражена с высоты свыше 9000 метров.

Компания Baykar оснастила ударный беспилотник Akinci ракетой LGK-82 с лазерным наведением и успешно ее запустили. Об этом сообщает пресс-служба компании в Твиттере.

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Ударный беспилотник успешно запустил ракету с лазерным наведением LGK-82 разработки компании ASELSAN.

Сообщается, что тестовый запуск был 1 июля, БПЛА взлетел с авиабазы "Чорлу" на северо-западе Турции. Пуск ракеты произошел на высоте 9144 метра (30 000 футов). Крылатая ракета точно поразила цель условного противника.

Ранее боеприпас применялся только в пилотируемой авиации, и его впервые протестировали на беспилотной авиации. Указывается, что системой наведения служила еще одна турецкая разработка — система GÖZDE от TÜBİTAK SAGE.,

GÖZDE — это семейство навигационных комплексов, которые обеспечивают повышения дальности и точности для ряда снарядов, в том числе Mk-81, Mk-82

В компании также отметили, что процесс интеграции боеприпасов в ударные дроны продолжится и дальше. Сейчас он идет в координации с Управлением оборонной промышленности при Администрации турецкого президента.

Отметим, что на Akinci устанавливаются украинские двигатели компании "Ивченко-Прогресс" Аи-450. Это самый долголетающий беспилотник на вооружении турецкой армии.

Напомним, ударный БПЛА AKINCI впервые принял участие в международных учениях.

15 июня Akinci впервые поразил цель на дистанции 30 км 340-киллограмовым снарядом.