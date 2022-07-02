Турецько-український БПЛА Akinci озброїли ракетою LGK-82: випробування пройшли успішно (відео)

Раніше крилата ракета застосовувалася тільки в пілотованій авіації, тепер її встановлюють і на дрони. Ціль була уражена з висоти понад 9 000 метрів.

Компанія Baykar оснастила ударний безпілотник Akinci ракетою LGK-82 з лазерним наведенням та успішно її запустили. Про це повідомляє пресслужба компанії у твітері.

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Ударний безпілотник успішно запустив ракету з лазерним наведенням LGK-82 розробки компанії ASELSAN.

Повідомляється, що тестовий запуск був 1 липня, БПЛА злетів з авіабази "Чорлу" на північному заході Туреччини. Пуск ракети стався на висоті 9 144 метри (30 000 футів). Крилата ракета точно вразила ціль умовного супротивника.

Раніше боєприпас застосовувався тільки в пілотованій авіації і його вперше протестували на безпілотній авіації. Вказується, що системою наведення була ще одна турецька розробка — система GÖZDE від TÜBİTAK SAGE.

GÖZDE — це сімейство навігаційних комплексів, які забезпечують підвищення дальності та точності для низки снарядів, зокрема Mk-81, Mk-82.

У компанії також зазначили, що процес інтеграції боєприпасів в ударні дрони продовжиться і надалі. Наразі він йде в координації з Управлінням оборонної промисловості при Адміністрації турецького президента.

Зазначимо, що на Akinci встановлюються українські двигуни компанії Івченко-Прогрес Аі-450. Це найбільш довголітній безпілотник на озброєнні турецької армії.

Нагадаємо, ударний БПЛА AKINCI вперше взяв участь у міжнародних навчаннях.

15 червня Akinci вперше вразив ціль на дистанції 30 км 340-кілограмовим снарядом.