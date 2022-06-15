Турецький ударний БПЛА Akinci вперше вразив ціль на дистанції 30 км (відео)

340-кілограмовий снаряд влучно вразив ціль в акваторії Чорного моря.

Турецький безпілотник AKINCI вперше відстрілявся високоточними боєприпасами KGK-SIHA-82 на відстані 30 км. Про це повідомляє TurDefense.

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Ударний безпілотник завершив важливий етап інтеграції боєприпасів Tubitak-SAGE, вразивши ціль снарядом на дистанції з 30 км. БПЛА вилетів із турецького Чорлу до акваторії Чорного моря.

Там 340-кілограмова бомба KGK-SIHA-82 успішно вразила ціль з дистанції 30 км. Електрооптична камера Akinci та наземні антени підтвердили ураження цілі. Заявляється, що надалі безпілотник зможе вражати цілі, перебуваючи за 55 км від неї.

Зазначимо, що безпілотники Akinci встановлюють українські двигуни від "Мотор Січ" Аі-450. Основні характеристики БПЛА:

Максимальна висота — 12,2 км

Максимальна злітна вага — 4 500 кг

Тривалість польоту — 24 години

Максимальна швидкість — 360 км/год

Крейсерська швидкість — 240 км/год

Максимальне бойове навантаження — 1 350 кг

Нагадаємо, на озброєнні армії Туреччини перебуває вже 5 безпілотників Akinci.

Раніше повідомляли, що Україна може купити ударні БПЛА Akinci для використання в зоні ООС.