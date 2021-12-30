З двигунами від "Мотор Січ": На озброєнні Туреччини вже 5 ударних БПЛА Akinci (фото)

Тяжкі ударні дрони здатні нести до 1,3 тонни навантаження на висоті понад 12 км.

Збройні сили Туреччини отримали ще два ударні БПЛА Akinci, на які встановлюються двигуни від "Мотор Січ". Про це повідомляє турецький портал Savunmasanayist.com

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За даними видання, станом на початок грудня в Туреччині на озброєнні перебували 3 важкі безпілотники Akinci. Усі вони базуються на авіабазі Батман і перебувають під управлінням сухопутних військ.

[ + – ] Akinci на базі Батман

Протягом грудня Baykar Defense поставило ще два безпілотники, збільшивши кількість БПЛА в армії до п'яти. Ймовірно, до кінця цього року компанія зможе добудувати та передати ще один ударний безпілотник.

[ + – ] Важкий безпілотник серійно виготовляється з українськими двигунами

Основні характеристики БПЛА:

максимальна висота — 12,2 км;

максимальна злітна вага — 4 500 кг;

тривалість польоту — 24 години;

максимальна швидкість — 360 км/год;

крейсерська швидкість — 240 км/год;

максимальне бойове навантаження — 1 350 кг.

Безпілотник оснащують двигунами Аі-450 виробництва "Мотор Січ". Додамо, що 7 листопада "Мотор Січ" підписала контракт із Baykar Defense на постачання 30 двигунів для турецьких безпілотників. Загальна сума контракту становить 7,09 млн доларів.

Нагадаємо, Baykar підписали контракт на придбання двигунів "Івченко-Прогрес" для БПЛА MIUS, що розробляється, і для нового навчально-тренувального літака.

Раніше повідомлялося, що Україна може купити ударні БПЛА Akinci для використання в зоні ООС.