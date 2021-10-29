Для використання в зоні ООС: Україна може купити ударні БПЛА AKINCI

Akinci — це набагато потужніший безпілотник, ніж Bayraktar TB2, який уже є в ЗСУ. До того ж, він має українські двигуни, здатні доставляти до цілі 900-кг авіабомбу.

Військовий експерт Олег Жданов стверджує, що Росія не має коштів для протистояння турецьким ударним БПЛА Bayraktar, які Україна використовує в зоні ООС. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Дом".

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За словами Жданова, на Донбасі очікується застосування турецького БПЛА Bayraktar Akinci, яке використовує українські двигуни. Саме цей безпілотник безперервно використовуватиметься на лінії розмежування.

"На наше щастя і на жаль, у них немає ударних безпілотників. Росія зараз тільки відточує безпілотник-мисливець, який буде ударним. А так у них лише розвідувальний безпілотник і коригувальники вогню", — зазначив військовий експерт.

Що відомо про ударний БПЛА Akinci?

БПЛА Akinci — це турецький ударний безпілотник, який виготовляє компанія Baykar. Він використовує українські двигуни АІ-450 компанії "Прогрес". За своїми характеристиками він значно перевершує Bayraktar TB2, який уже є на озброєнні ЗСУ.

[ + – ] Скидання авіабомби з Akinci під час льотних випробувань Фото: Bayraktar Technologies

Основні характеристики БПЛА:

Максимальна висота — 12,2 км

Максимальна злітна вага — 4500 кг

Тривалість польоту — 24 години

Максимальна швидкість — 360 км/год

Крейсерська швидкість — 240 км/год

Максимальне бойове навантаження — 1350 кг

Як пишуть у Defense Express, вартість одного двигуна безпілотника коштує 640-660 тисяч доларів. Завдяки високій вантажопідйомності БПЛА здатний переносити керовану бомбу МАМ-Т, яка здатна вражати цілі на дистанції понад 30 км. Цього достатньо, щоб російські засоби ППО малої та середньої дистанції не могли нічого протиставити БПЛА.

Нагадаємо, 30 серпня Туреччина отримала перший БПЛА Akinci до Збройних сил. 9 липня Akinci з українськими двигунами встановив рекорд із висоти польоту, піднявшись на 11 954 метри. У повітрі він пробув понад 24 години.