Для использования в зоне ООС: Украина может закупить ударные БПЛА AKINCI

Akinci — это гораздо более мощный беспилотник, чем Bayraktar TB2, который уже есть в ВСУ. К тому же он имеет украинские двигатели, способные доставлять к цели 900-кг авиабомбу.

Военный эксперт Олег Жданов утверждает, что у России нет средств для противостояния турецким ударным БПЛА Bayraktar, которые Украина использует в зоне ООС. Об этом он заявил в эфире телеканала Дом.

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По словам Жданова, на Донбассе ожидается применение турецкого БПЛА Bayraktar Akinci, который использует украинские двигатели. Именно этот беспилотник будет беспрерывно использоваться на линии разграничения.

"К нашему счастью и к их сожалению, у них нет ударных беспилотников. Россия сейчас только оттачивает беспилотник-охотник, который будет ударным. А так у них лишь разведывательный беспилотник и корректировщики огня", — отметил военный эксперт.

Что известно об ударном БПЛА Akinci?

БПЛА Akinci — это турецкий ударный беспилотник, который производит компания Baykar. Он использует украинские двигатели Аи-450 компании "Прогресс". По своим характеристикам он значительно превосходит Bayraktar TB2, который уже есть на вооружении ВСУ.

[ + – ] Сброс авиабомбы с Akinci во время летных испытаний Фото: Bayraktar Technologies

Основные характеристики БПЛА:

Максимальная высота — 12,2 км

Максимальный взлетный вес — 4500 кг

Длительность полета — 24 часа

Максимальная скорость — 360 км/ч

Крейсерская скорость — 240 км/ч

Максимальная боевая нагрузка — 1350 кг

Как пишут в Defense Express, стоимость одного двигателя беспилотника стоит 640-660 тысяч долларов. Благодаря высокой грузоподъемности БПЛА способен переносить управляемую бомбу МАМ-Т, которая способна поражать цели на дистанции свыше 30 км. Этого достаточно, чтобы российские средства ППО малой и средней дистанции не могли ничего противопоставить БПЛА.

Напомним, 30 августа Турция получила первый БПЛА Akinci в Вооруженные силы. 9 июля Akinci с украинскими двигателями установил рекорд по высоте полета, поднявшись на 11 954 метра. В воздухе он пробыл более 24 часов.