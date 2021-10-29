Для использования в зоне ООС: Украина может закупить ударные БПЛА AKINCI
Akinci — это гораздо более мощный беспилотник, чем Bayraktar TB2, который уже есть в ВСУ. К тому же он имеет украинские двигатели, способные доставлять к цели 900-кг авиабомбу.
Военный эксперт Олег Жданов утверждает, что у России нет средств для противостояния турецким ударным БПЛА Bayraktar, которые Украина использует в зоне ООС. Об этом он заявил в эфире телеканала Дом.
По словам Жданова, на Донбассе ожидается применение турецкого БПЛА Bayraktar Akinci, который использует украинские двигатели. Именно этот беспилотник будет беспрерывно использоваться на линии разграничения.
"К нашему счастью и к их сожалению, у них нет ударных беспилотников. Россия сейчас только оттачивает беспилотник-охотник, который будет ударным. А так у них лишь разведывательный беспилотник и корректировщики огня", — отметил военный эксперт.
Что известно об ударном БПЛА Akinci?
БПЛА Akinci — это турецкий ударный беспилотник, который производит компания Baykar. Он использует украинские двигатели Аи-450 компании "Прогресс". По своим характеристикам он значительно превосходит Bayraktar TB2, который уже есть на вооружении ВСУ.
Основные характеристики БПЛА:
- Максимальная высота — 12,2 км
- Максимальный взлетный вес — 4500 кг
- Длительность полета — 24 часа
- Максимальная скорость — 360 км/ч
- Крейсерская скорость — 240 км/ч
- Максимальная боевая нагрузка — 1350 кг
Как пишут в Defense Express, стоимость одного двигателя беспилотника стоит 640-660 тысяч долларов. Благодаря высокой грузоподъемности БПЛА способен переносить управляемую бомбу МАМ-Т, которая способна поражать цели на дистанции свыше 30 км. Этого достаточно, чтобы российские средства ППО малой и средней дистанции не могли ничего противопоставить БПЛА.
Напомним, 30 августа Турция получила первый БПЛА Akinci в Вооруженные силы. 9 июля Akinci с украинскими двигателями установил рекорд по высоте полета, поднявшись на 11 954 метра. В воздухе он пробыл более 24 часов.