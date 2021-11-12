Україна підписала черговий контракт з Туреччиною на постачання двигунів до ударного БПЛА (фото)
Компанія "Івченко-Прогрес" постачатиме реактивні двигуни для БПЛА MIUS, що розробляються, а також для навчально-тренувального літака.
Турецька оборонна компанія Baykar підписала контракт на придбання двигунів АІ-322Ф та АІ-25ТЛТ виробництва "Івченко-Прогрес". Про це повідомляється на сторінці турецької компанії у Twitter.
11 листопада на міжнародній виставці озброєння Saha Expo 2021 було підписано угоду на постачання реактивних двигунів для проєкту MIUS компанії Baykar та навчально-тренувального літака.
Українську сторону представляв генконструктор держпідприємства "Івченко-Прогрес", а турецьку — гендиректор Baykar. Двигун Аі-25ТЛТ піде на перспективний турецький БПЛА, що розробляється у межах програми "Бойової безпілотної авіаційної системи" MIUS.
Відомі характеристики ударного дрона MIUS:
- Робоча висота — 12 км
- Дальність польоту – необмежена завдяки мережі передачі даних SATCOM
- Час роботи — 5 годин у повітрі
- Швидкість – понад 900 км/год
- Корисне навантаження — 1000 кг.
А Аі-322Ф найімовірніше піде на турецький навчально-тренувальний літак HÜRJET. Нині в Туреччині займаються виготовленням першого прототипу. Перший політ очікується у другій половині 2022 року, а ще цього року має бути зібраний прототип із двигунами.
Розробка національного навчально-тренувального літака HÜRJET розпочалася у 2017 році.
Нагадаємо, у липні Baykar Makina анонсували розробку нового ударного дрону MIUS.
Це вже не перший контракт на постачання двигунів до БПЛА. 7 листопада "Мотор Січ" підписала контракт на постачання 30 двигунів Аі-450Т для безпілотників Akinci. Сума угоди перевищила 7 млн доларів. Раніше Bayraktar Akinci з українськими двигунами встановив рекорд з висоти польоту.