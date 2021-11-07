Туреччина та Україна уклали контракт на постачання 30 двигунів АІ-450Т для БПЛА Akinci

До кінця 2022 року АТ "Мотор Січ" має поставити 30 комплектів складальних одиниць за ціною 236 тис. доларів за комплект. Загальна сума контракту становить $7,09 млн.

Держпідприємство "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені Академіка Івченка", яке входить до складу держкомпанії "Укроборонпром", замовило АТ "Мотор Січ" авіаційних двигунів на суму 7,09 млн доларів, або 193,54 млн грн. Про це повідомляється в системі "Прозоро".

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До кінця 2022 року Мотор Січ поставить бюро "Прогрес" 30 комплектів деталей двигуна АІ-450С для укомплектації двигуна АІ-450Т за ціною 236 тис. доларів, або 6,45 млн грн. за комплект.

Як повідомляє видання "Наші гроші", такі двигуни використовуються на турецьких ударних безпілотниках Akinci. У вересні турецька компанія "Baykar" уклала з АТ "Мотор Січ" угоду про співпрацю. Посол України в Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю Радіо Свобода, сказав, що Україна та Туреччина ведуть переговори про створення в Україні виробничих потужностей з виробництва таких безпілотників.

Akinci — це турецький ударний безпілотник, який виготовляє компанія "Baykar". Це набагато потужніший БПЛА, ніж Bayraktar TB2, який вже є у ЗСУ.

Фокус уже писав про те, що для використання у зоні ООС Україна може закупити безпілотники Akinci.