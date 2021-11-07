Турция и Украина заключили контракт на поставку 30 двигателей АИ-450Т для БПЛА Akinci

До конца 2022 года АО "Мотор сич" должно поставить 30 комплектов сборочных единиц по цене 236 тыс. долларов за комплект. Общая же сумма контракта составляет $7,09 млн.

Госпредприятие "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" имени Академика Ивченко", которое входит в состав госкомпании "Укроборонпром" заказало АО "Мотор Сич" авиационных двигателей на сумму 7,09 млн долларов, или 193,54 млн грн. Об этом сообщается в системе "Прозорро".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

До конца 2022 года "Мотор Сич" поставит бюро "Прогресс" 30 комплектов деталей двигателя АИ-450С для укомплектации двигателя АИ-450Т по цене 236 тыс. долларов, или 6,45 млн грн. за комплект.

Как сообщает издание "Наши деньги", такие двигатели используются на турецких ударных беспилотниках Akinci. В сентябре турецкая компания "Baykar" заключила с АО "Мотор Сич" соглашение о сотрудничестве. Посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью Радио Свобода, сказал что Украина и Турция ведут переговоры о создании в Украине производственных мощностей по производству таких беспилотников.

Akinci — это турецкий ударный беспилотник, который производит компания "Baykar". Это гораздо более мощный БПЛА, чем Bayraktar TB2, который уже есть в ВСУ.

Фокус уже писал о том, что для использования в зоне ООС Украина может закупить беспилотники Akinci.