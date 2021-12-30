С двигателями от "Мотор Сич": На вооружении Турции находится уже 5 ударных БПЛА Akinci (фото)

Тяжелые ударные дроны способны нести до 1,3 тонны нагрузки на высоте свыше 12 км

Вооруженные силы Турции получили еще два ударных БПЛА Akinci, на которые устанавливаются двигатели от "Мотор Сич". Об этом сообщает турецкий портал Savunmasanayist.com

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По данным издания, по состоянию на начало декабря в Турции на вооружении состояло 3 тяжелых беспилотника Akinci. Все они базируются на авиабазе Батман и находятся под управлением сухопутных войск.

[ + – ] Akinci на базе Батман

В течении декабря Baykar Defense поставило еще два беспилотника, увеличив количество БПЛА в армии до пяти. Вероятно, до конца нынешнего года компания сможет достроить и передать еще один ударный беспилотник.

[ + – ] Тяжелый беспилотник серийно производится с украинскими двигателями

Основные характеристики БПЛА:

Максимальная высота — 12,2 км

Максимальный взлетный вес — 4500 кг

Длительность полета — 24 часа

Максимальная скорость — 360 км/ч

Крейсерская скорость — 240 км/ч

Максимальная боевая нагрузка — 1350 кг

Беспилотник оснащают двигателями Аи-450 производства "Мотор Сич". Добавим, что 7 ноября "Мотор Сич" подписала контракт с Baykar Defense на поставку 30 двигателей для турецких беспилотников. Общая сумма контракта составляет 7,09 млн долларов.

Напомним, Baykar подписали контракт на приобретение двигателей "Ивченко-Прогресс" для разрабатываемого БПЛА MIUS и для нового учебно-тренировочного самолета.

Ранее сообщалось, что Украина может закупить ударные БПЛА Akinci для использования в зоне ООС.